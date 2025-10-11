Copacabana Palace após morte de Odete Roitman: 'Hóspedes reais estão bem'

Topo

Odete (Debora Bloch) na hora que foi baleada em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) na hora que foi baleada em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
De Splash, em São Paulo

11/10/2025 10h20

O Copacabana Palace entrou na onda dos fãs de "Vale Tudo" (Globo) e fez um pronunciamento após a morte de Odete Roitman.

O que aconteceu

A segurança no hotel foi comentada após a novela retratar diversas pessoas entrando armada no local. Além disso, na obra fictícia, uma pessoa foi morta e o assassino fugiu.

O "comunicado" reforça muitas vezes que, com exceção do hotel, tudo é fictício. "Gostaríamos de informar que (de maneira puramente fictícia) uma de nossas ilustres hóspedes, Sra. Odete Roitman, foi 'retirada de cena' em seu quarto, a nada fictícia Suíte 604, uma das mais luxuosas do Brasil".

Reforçamos que estamos colaborando com a polícia fictícia e oferecendo todo o apoio necessário à investigação (igualmente fictícia).

O texto ainda deixa claro que os hóspedes reais estão bem. "Agradecemos a preocupação dos fãs de "Vale Tudo" e informamos que todos os hóspedes reais estão muito bem, desfrutando do serviço exemplar de sempre".

1 - Reprodução - Reprodução
"Pronunciamento" do Copacabana Palace
Imagem: Reprodução

