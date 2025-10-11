Ela acertou quem matou Odete Roitman em 1989 e ganhou 'bolada' aos 14 anos

Já pensou em ficar rico por acertar um mistério de novela? Foi exatamente o que aconteceu com Laura Boaventura, em 1989. Aos 14 anos, ela descobriu que Leila (Cassia Kis) era a assassina de Odete Roitman, em "Vale Tudo", e levou cinco milhões de cruzados — o equivalente a cerca de R$ 100 mil hoje — em um concurso nacional exibido na TV.

Trinta e seis anos depois, Splash reencontrou Laura, hoje com 50 anos. Mãe de Alice, de 9, e à frente da confeitaria artesanal @bolos_da_laurinha, a mineira relembra com carinho o dia em que uma carta mudou a vida dela.

Aposta milionária

Havia uma TV na sala da casa de Laura, onde toda a família se reunia para assistir à novela. "Eu gostava de assistir com meu avô. Quando apareceu o concurso, ficávamos conversando, traçando possibilidades e tudo mais. Resolvi escrever porque, primeiro, eu amava novela e ficava lá discutindo com meu avô, e, segundo, porque minha mãe, na época, passava dificuldade financeira. Era um momento difícil do país, tinha muita inflação."

Ela enviou três cartas com o nome da personagem Leila. "Foi uma intuição. Na hora do enterro da Odete, eles ficavam dando uns closes na Leila. Então, meu avô e eu achamos, na época, que eles estavam querendo dar pista para a gente pensar fora da caixinha. Imaginar que pudesse ser outras pessoas sem ser os 'manjados'."

Nessa versão [de 2025] também eu acho que não vai ser nenhum daqueles [cinco] suspeitos.

Com os cinco milhões de cruzados, ela ajudou a mãe a pagar contas atrasadas e comprou "coisas de adolescente". "Eu viajei, na época, lembro que comprei um videocassete, era uma febre e quase ninguém tinha ainda porque era caro. É engraçado lembrar e ver como eram as coisas no passado (risos)... Paguei escola pra mim e pra minha irmã durante um tempo. Foi muito útil... Depois, teve o plano Collor, a gente ficou sem ter o dinheiro disponível por um bom tempo. No final das contas, deu tudo certo. Dinheiro muito bem gasto."

Laura Boaventura, hoje aos 50, acertou quem matou Odete Roitman em 1989 Imagem: Arquivo pessoal

Lembranças de um quarto de hotel

O assassinato de Odete aconteceu na véspera do Natal de 1988, mas a revelação de quem a matou foi exibida apenas no dia 6 de janeiro de 1989. No dia seguinte, antes da reexibição do último capítulo, o resultado do concurso foi sorteado na TV pelo jornalista César Filho.

Laura estava viajando com o pai em Ubatuba, no litoral de São Paulo, mas decidiu não ir à praia naquele dia para conferir o resultado — ela tinha muita expectativa de ganhar. "Fiquei no quarto do hotel. Lembro que eu estava deitada e me sentei na hora do sorteio. Quando ele falou meu nome, não atinei que era eu. Só percebi que era eu quando ele colocou a carta na tela da televisão e eu vi minha letra, meu nome e meu endereço."

O momento, claro, foi celebrado por toda a família. "Minha irmã, a esposa do meu pai, todo mundo começou a gritar... Foi um barato. Depois teve um outro sorteio, que era o da Galinha Azul. Entre as seis cartas sorteadas, eles iam sortear uma das cartas para ganhar os cinco milhões, porque as outras cinco iam ganhar um milhão. Então eu fui sorteada duas vezes, foi o maior, assim, eu acho que já gastei minha sorte nessa vida, porque foi assim muito bacana, sabe?"

Leila (Cássia Kiss) matou Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' original Imagem: Reprodução/Globo

Laura virou celebridade

O sorteio foi realizado pela TV Globo e pelo caldo Maggi da Galinha Azul ao vivo, em rede nacional, e transformou Laura em uma celebridade. "Lembro que, na escola, no dia em que eu cheguei das férias, todo mundo veio falar comigo. Foi um acontecimento na minha vida."

Ela assiste ao remake ao lado da filha, com quem traça teorias para descobrir quem é o novo assassino. "Tô acompanhando o remake, adorei, não tenho críticas, gostei que a Manuela deu uma incrementada em algumas partes que não tinham na outra versão. Ficamos aqui, minha filha e eu, traçando teorias também e vendo quem será o assassino da Odete Roitman [em 2025]".