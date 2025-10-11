Como comprar ingresso para 'O Agente Secreto' na Mostra de Cinema de SP

De Splash, em São Paulo

O aguardado filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, terá uma série de sessões antecipadas durante a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que ocorre de 16 a 30 de outubro.

Estrelado por Wagner Moura, o longa é o escolhido do Brasil para concorrer ao Oscar 2026 e será exibido em cinco sessões especiais antes de seu lançamento nacional em 6 de novembro.

Datas e Horários das Sessões

A produção será uma das mais disputadas do festival. Confira a programação:

24/10 (Sexta) | 15h40 - Cinemateca Brasileira

25/10 (Sábado) | 16h40 - Cinesesc

28/10 (Terça) | 20h00 - Teatro Cultura Artística

29/10 (Quarta) | 19h40 - Espaço Petrobras de Cinema (duas sessões simultâneas)

Ingressos e Aplicativo

O público pode se organizar para o festival pelo aplicativo oficial, disponível para Android e iPhone. A plataforma permite consultar a programação, favoritar filmes e comprar ingressos. A venda é escalonada:

Pacotes

Permanente Integral: R$ 640 (acesso ilimitado)

Permanente Especial: R$ 160 (sessões de seg. a sex. até 17h55)

Pacote de 40 ingressos: R$ 440

Pacote de 20 ingressos: R$ 270

Ingressos Avulsos

Podem ser comprados 4 dias antes de cada sessão, às 9h.

Preços: Segunda a quinta: R$ 26 (inteira) / R$ 13 (meia). Sexta a domingo: R$ 32 (inteira) / R$ 16 (meia).

Uma cota extra de ingressos será disponibilizada nas bilheterias no dia de cada sessão.

Sessões Populares

O festival também terá ingressos a preços populares no circuito Spcine (Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural Olido e Biblioteca Roberto Santos) por R$ 4 (inteira), além de sessões gratuitas em CEUs e no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

A programação completa da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo já está disponível para consulta no site e no aplicativo do evento.