Topo

Entretenimento

Como comprar ingresso para 'O Agente Secreto' na Mostra de Cinema de SP

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas gravações de "O Agente Secreto" - Victor Jucá
Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas gravações de 'O Agente Secreto' Imagem: Victor Jucá
do UOL

De Splash, em São Paulo

11/10/2025 20h19

O aguardado filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, terá uma série de sessões antecipadas durante a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que ocorre de 16 a 30 de outubro.

Estrelado por Wagner Moura, o longa é o escolhido do Brasil para concorrer ao Oscar 2026 e será exibido em cinco sessões especiais antes de seu lançamento nacional em 6 de novembro.

Datas e Horários das Sessões

A produção será uma das mais disputadas do festival. Confira a programação:

Relacionadas

Fora da Lei Rouanet, como 'O Agente Secreto' teve apoio de R$ 7,5 milhões?

Mostra de Cinema de SP terá álbum com figurinhas de filmes nacionais

Aplicativo da 49ª Mostra de SP já está disponível; veja como funciona

  • 24/10 (Sexta) | 15h40 - Cinemateca Brasileira
  • 25/10 (Sábado) | 16h40 - Cinesesc
  • 28/10 (Terça) | 20h00 - Teatro Cultura Artística
  • 29/10 (Quarta) | 19h40 - Espaço Petrobras de Cinema (duas sessões simultâneas)

Ingressos e Aplicativo

O público pode se organizar para o festival pelo aplicativo oficial, disponível para Android e iPhone. A plataforma permite consultar a programação, favoritar filmes e comprar ingressos. A venda é escalonada:

Pacotes

  • Permanente Integral: R$ 640 (acesso ilimitado)
  • Permanente Especial: R$ 160 (sessões de seg. a sex. até 17h55)
  • Pacote de 40 ingressos: R$ 440
  • Pacote de 20 ingressos: R$ 270

Ingressos Avulsos

  • Podem ser comprados 4 dias antes de cada sessão, às 9h.

Preços: Segunda a quinta: R$ 26 (inteira) / R$ 13 (meia). Sexta a domingo: R$ 32 (inteira) / R$ 16 (meia).

Uma cota extra de ingressos será disponibilizada nas bilheterias no dia de cada sessão.

Sessões Populares

O festival também terá ingressos a preços populares no circuito Spcine (Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural Olido e Biblioteca Roberto Santos) por R$ 4 (inteira), além de sessões gratuitas em CEUs e no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

A programação completa da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo já está disponível para consulta no site e no aplicativo do evento.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Assumiram? Zé Felipe e Ana Castela posam agarrados e em clima de romance

Como comprar ingresso para 'O Agente Secreto' na Mostra de Cinema de SP

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 13/10 a 18/10

Lexa diz confiar no marido, mas admite ter senha do celular dele: 'Acordo'

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 13/10 a 18/10

Virginia promove festa para crianças na quadra da Grande Rio e leva filhos

Diane Keaton já foi avó de Justin Bieber em clipe sobre morte

Relembre lista de filmes e prêmios da atriz Diane Keaton

Último capítulo de 'Vale Tudo' terá introdução de novo personagem; entenda

Lucas Lima recebe declarações de Sandy e de suposta affair: 'Meu amado'

Lexa e Ricardo Vianna se emocionam em homenagem à filha durante casamento