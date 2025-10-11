A Fazenda: Carol joga água em Yoná e dá selinho em peoa e em Duda

Após os peões descobrirem que Yoná bagunçou e molhou a roupa de cama de A Fazenda 2025 (Record), a Miss Bumbum Carol Lekker jogou água e deu um selinho na advogada.

O que aconteceu

Os peões saíram da festa e foram até o quarto provocar Yoná após saberem da bagunça da peoa. Martina e Kathy jogaram água na cantora ainda no quarto. "Vem me infernizar para ver quem sai daqui infernizada", provocou Kathy.

Na sala, Carol Lekker jogou uma garrafa de água na peoa, a molhando inteira. No fim, Carol também deu um selinho em Yoná. "Olha aqui, minha filha. Você não gosta? Pra você, tá. Um beijinho. Na boca."

Kathy também acusou a peoa de ser manipulada por Dudu Camargo. "O Dudu manda, ela vem. Fantoche! Se o Dudu sair, acabou ela!"

Yoná comentou na sequência o selinho com Dudu. O apresentador perguntou se ela já havia recebido um beijo de mulher e ela negou. Yoná disse ainda não ter gostado.

Fernando também atacou a peoa. "Você vai pra mil Roças! O que você fez aqui hoje é uma falta de respeito com esse programa!".

Antes de sair da sala, Carol também deu um selinho em Duda. Duda chegou a pedir para a peoa parar. "Não faz isso. Você tá errada. Nesse quesito você tá errada."