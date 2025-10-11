Topo

Entretenimento

A Fazenda: Carol joga água em Yoná e dá selinho em peoa e em Duda

A Fazenda 2025: Carol joga água e dá selinho em Yoná - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Carol joga água e dá selinho em Yoná Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 00h23

Após os peões descobrirem que Yoná bagunçou e molhou a roupa de cama de A Fazenda 2025 (Record), a Miss Bumbum Carol Lekker jogou água e deu um selinho na advogada.

O que aconteceu

Os peões saíram da festa e foram até o quarto provocar Yoná após saberem da bagunça da peoa. Martina e Kathy jogaram água na cantora ainda no quarto. "Vem me infernizar para ver quem sai daqui infernizada", provocou Kathy.

Relacionadas

Por que Yoná foi barrada de participar de quarta festa de A Fazenda 2025?

Fazenda: Dudu Camargo exalta Silvio Santos: 'Enquanto viver, vou honrá-lo'

Barrada de festa em A Fazenda 17, Yoná molha roupas de cama dos peões

Na sala, Carol Lekker jogou uma garrafa de água na peoa, a molhando inteira. No fim, Carol também deu um selinho em Yoná. "Olha aqui, minha filha. Você não gosta? Pra você, tá. Um beijinho. Na boca."

Kathy também acusou a peoa de ser manipulada por Dudu Camargo. "O Dudu manda, ela vem. Fantoche! Se o Dudu sair, acabou ela!"

Yoná comentou na sequência o selinho com Dudu. O apresentador perguntou se ela já havia recebido um beijo de mulher e ela negou. Yoná disse ainda não ter gostado.

Fernando também atacou a peoa. "Você vai pra mil Roças! O que você fez aqui hoje é uma falta de respeito com esse programa!".

Antes de sair da sala, Carol também deu um selinho em Duda. Duda chegou a pedir para a peoa parar. "Não faz isso. Você tá errada. Nesse quesito você tá errada."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gui?

Resultado parcial

Total de 8151 votos
8,39%
Divulgação/Record
0,02%
Divulgação/Record
0,37%
Divulgação/Record
13,74%
Divulgação/Record
0,02%
Divulgação/Record
1,90%
Divulgação/Record
6,27%
Divulgação/Record
0,05%
Divulgação/Record
0,06%
Divulgação/Record
0,01%
Divulgação/Record
0,06%
Divulgação/Record
1,44%
Divulgação/Record
0,37%
Divulgação/Record
1,08%
Divulgação/Record
21,95%
Divulgação/Record
4,32%
Divulgação/Record
0,02%
Divulgação/Record
0,37%
Divulgação/Record
5,66%
Divulgação/Record
19,04%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
0,27%
Divulgação/Record
14,51%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Kathy ataca Yoná após treta em A Fazenda 17: 'Fantoche do Dudu'

A Fazenda: Carol joga água em Yoná e dá selinho em peoa e em Duda

Lexa e Ricardo Vianna homenageiam filha, Sofia, em casamento

Barrada de festa em A Fazenda 17, Yoná molha roupas de cama dos peões

Atitude drástica de Raquel contra Fátima choca na reta final de 'Vale Tudo'

Fazenda: Dudu Camargo exalta Silvio Santos: 'Enquanto viver, vou honrá-lo'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 11/10 a 18/10

Por que Yoná foi barrada de participar de quarta festa de A Fazenda 2025?

George Clooney usa sua experiência pessoal para interpretar astro de cinema em "Jay Kelly"

Falha gritante expõe único assassino possível entre suspeitos em Vale Tudo

Rafael Ilha provoca Virginia Fonseca, chamando-a de 'marmita' de Vini Jr.