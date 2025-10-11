Topo

Entretenimento

Carol comenta selinho em Yoná com peões: 'Beijou porque quis'

A Fazenda 2025: Carol comenta selinho em Yoná - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Carol comenta selinho em Yoná Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 01h09

O selinho que Carol deu em Yoná durante treta em A Fazenda 2025 (Record) foi assunto na festa logo na sequência.

O que aconteceu

Duda apontou. "Beijo é assédio, Carol. Ela pode levar pra esse lado e vai ser pior pra você!"

Relacionadas

A Fazenda: Carol joga água em Yoná e dá selinho em peoa e em Duda

Kathy ataca Yoná após treta em A Fazenda 17: 'Fantoche do Dudu'

Por que Yoná foi barrada de participar de quarta festa de A Fazenda 2025?

Carol afirmou que a peoa não pode acusá-la de assédio. "Tem câmera, tem tudo filmado. Eu falei 'beija na minha boca' e ela beijou. Não adianta, Duda! Não dá! Tem muita gente vendo!"

Carol também comentou a situação com Michelle. "Beijou porque quis. Se não quisesse, tinha [gesto de virar a cara]."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Gui?

Resultado parcial

Total de 8736 votos
8,18%
Divulgação/Record
0,02%
Divulgação/Record
0,35%
Divulgação/Record
12,90%
Divulgação/Record
0,02%
Divulgação/Record
1,77%
Divulgação/Record
7,58%
Divulgação/Record
0,05%
Divulgação/Record
0,06%
Divulgação/Record
0,01%
Divulgação/Record
0,57%
Divulgação/Record
1,35%
Divulgação/Record
0,34%
Divulgação/Record
1,01%
Divulgação/Record
21,54%
Divulgação/Record
4,03%
Divulgação/Record
0,02%
Divulgação/Record
0,35%
Divulgação/Record
5,28%
Divulgação/Record
19,10%
Divulgação/Record
0,08%
Divulgação/Record
0,25%
Divulgação/Record
15,11%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Carol comenta selinho em Yoná com peões: 'Beijou porque quis'

Kathy ataca Yoná após treta em A Fazenda 17: 'Fantoche do Dudu'

A Fazenda: Carol joga água em Yoná e dá selinho em peoa e em Duda

Lexa e Ricardo Vianna homenageiam filha, Sofia, em casamento

Barrada de festa em A Fazenda 17, Yoná molha roupas de cama dos peões

Atitude drástica de Raquel contra Fátima choca na reta final de 'Vale Tudo'

Fazenda: Dudu Camargo exalta Silvio Santos: 'Enquanto viver, vou honrá-lo'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 11/10 a 18/10

Por que Yoná foi barrada de participar de quarta festa de A Fazenda 2025?

George Clooney usa sua experiência pessoal para interpretar astro de cinema em "Jay Kelly"

Falha gritante expõe único assassino possível entre suspeitos em Vale Tudo