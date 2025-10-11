Topo

Cantor argentino é assassinado na Cidade do México

11/10/2025

O cantor e ex-modelo argentino Fede Dorcaz, 29, foi baleado e morto dias antes de participar de uma competição de dança no México. As informações foram divulgadas pelo TMZ.

O que aconteceu

O artista teria sido assassinado durante uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira, 9, na Cidade do México, logo após sair do ensaio da competição. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Cidade do México, ele foi baleado no pescoço e morreu na mesma hora.

As autoridades afirmaram que as imagens de segurança da área estão sendo analisadas para identificar os suspeitos. Quatro pessoas foram vistas fugindo do local em motos. Ainda não há relato de prisões.

Fede iria participar do programa "Las Estrellas Bailan En Hoy", versão mexicana do Dança dos Famosos, e a produção fez uma homenagem para ele nas redes. "Fede deixa um grande vazio em nossa equipe. Sua memória e paixão continuarão a nos inspirar para sempre."

Fede nasceu na Argentina e trabalhava como cantor e ator no México.

