Caetano Veloso diz que filhos foram 'atraídos' pela igreja evangélica

Caetano Veloso, 83, foi homenageado no Altas Horas da noite de hoje e, durante conversa com o Serginho Groisman, ele traçou um panorama da diversidade religiosa dentro de sua própria família, detalhando as diferentes crenças de seus filhos Zeca, Tom e Moreno Veloso.

O que aconteceu

Caetano, que se definiu como uma pessoa que "nunca foi de fé", apontou o fenômeno evangélico no Brasil como uma influência direta na criação de dois de seus filhos.

Pessoalmente, tive meus filhos, Zeca e Tom, quando eram pequenos, atraídos pela igreja evangélica. O Tom depois deixou a igreja, mas Zeca permanece evangélico, e eu fico orgulhoso disso. Caetano Veloso

Ele relacionou esse fato ao seu interesse em compreender o crescimento das igrejas evangélicas no país, que o levou, inclusive, a incluir a música gospel "Deus Cuida de Mim", de Kleber Lucas - também presente no programa -, no repertório de sua turnê com Maria Bethânia.

Sobre Moreno, seu filho mais velho, Caetano explicou que a sua orientação espiritual seguiu um caminho distinto. "Moreno sempre foi, diferente de mim, muito religioso, mas com uma visão das antigas religiões clássicas, da Grécia e das religiões orientais", contou.

Foi neste ponto que o compositor afirmou encontrar uma identificação pessoal, mencionando também um interesse comum pelo candomblé. "Eu sou filho de santo, tenho cabeça feita no Gantois, tenho muito orgulho disso. [...] Nesse ponto, eu me identifico mais com Moreno", completou.

No programa, Caetano cantou "Força Estranha" com os filhos Moreno, Zeca e Tom. "Sou um cara muito família. Nasci e fui criado em uma família amorosa. Quando decidi ter filhos, aí foi o maior acontecimento que apareceu no meu caminho. O primeiro coloquei o nome dele de Moreno. Ele cresceu um tempo sendo filho único. Depois vieram Zeca e Tom. Os três são o grande amor da minha vida", falou emocionado.

O especial dos 25 anos do Altas Horas celebrou a trajetória de Caetano Veloso com participações de Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Ney Matogrosso e seus filhos Tom, Zeca e Moreno, mesclando depoimentos emocionados com apresentações de sucessos marcantes de sua carreira.

Caetano abriu o programa cantando o clássico "Alegria, Alegria".