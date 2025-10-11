Topo

Ex-vocalista de banda de heavy metal é assassinado na prisão

Ian Watkins, ex-vocalista da banda Lostprophets, foi esfaqueado na prisão - Reprodução
Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 17h07Atualizada em 11/10/2025 17h11

Ian Watkins, 48, ex-vocalista da banda de heavy metal Lostprophets, foi morto hoje, dentro da prisão em que cumpria pena.

O artista foi condenado em dezembro de 2013, após admitir 13 crimes sexuais, incluindo pedofilia, tentativa de estupro de bebê de uma fã e pornografia infantil. Ele cumpria pena de 29 anos. "Watkins foi morto da maneira mais brutal possível, e o ataque foi chocante, até mesmo para os padrões de uma prisão", disse uma fonte ao "The Sun".

O artista foi atacado e esfaqueado no pescoço. "Ele foi atacado por outro detento que o esfaqueou no pescoço. Os guardas estavam por perto e correram para o local rapidamente, mas não havia nada que pudessem fazer e não conseguiram salvá-lo. Foi uma cena horrível, com sangue por todo lado e alarmes e sirenes disparando. A polícia e as ambulâncias foram chamadas e a prisão inteira foi isolada, com todos os presos confinados em suas celas", contou a fonte.

Em 2023, ele foi esfaqueado na mesma prisão, atacado por três presidiários. Ameaças contra ele eram comuns, devido aos crimes cometidos pelo músico.

