Assumiram? Zé Felipe e Ana Castela posam agarrados e em clima de romance

Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21, posaram em clima de romance e reacenderam rumores de namoro.

O que aconteceu

Cantores compartilharam foto em que surgem agarradinhos. Na imagem publicada nos stories do Instagram, Ana surge abraçada em Zé. Na legenda, apenas um emoji de coração.

Suposto romance é especulado pelos fãs dos dois. Há vários dias eles têm compartilhado fotos juntos e em clima de romance. Porém, o que para muitos fãs seria indicativo de namoro, há quem especule ser apenas marketing para divulgar a parceria musical deles, "Sua Boca Mente".

Zé Felipe está oficialmente solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca. Recentemente, o cantor disse em entrevista que não está namorando, mas ressaltou que o coração está "batendo forte".

Ana Castela, por sua vez, viveu um relacionamento de idas e vindas com Gustavo Mioto. Os dois anunciaram o término definitivo no final do ano passado.