Topo

Entretenimento

Assumiram? Zé Felipe e Ana Castela posam agarrados e em clima de romance

Zé Felipe e Ana Castela agarradinhos em foto no Instagram - Reprodução
Zé Felipe e Ana Castela agarradinhos em foto no Instagram Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

11/10/2025 20h34

Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21, posaram em clima de romance e reacenderam rumores de namoro.

O que aconteceu

Cantores compartilharam foto em que surgem agarradinhos. Na imagem publicada nos stories do Instagram, Ana surge abraçada em Zé. Na legenda, apenas um emoji de coração.

Suposto romance é especulado pelos fãs dos dois. Há vários dias eles têm compartilhado fotos juntos e em clima de romance. Porém, o que para muitos fãs seria indicativo de namoro, há quem especule ser apenas marketing para divulgar a parceria musical deles, "Sua Boca Mente".

Zé Felipe está oficialmente solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca. Recentemente, o cantor disse em entrevista que não está namorando, mas ressaltou que o coração está "batendo forte".

Ana Castela, por sua vez, viveu um relacionamento de idas e vindas com Gustavo Mioto. Os dois anunciaram o término definitivo no final do ano passado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Assumiram? Zé Felipe e Ana Castela posam agarrados e em clima de romance

Como comprar ingresso para 'O Agente Secreto' na Mostra de Cinema de SP

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 13/10 a 18/10

Lexa diz confiar no marido, mas admite ter senha do celular dele: 'Acordo'

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 13/10 a 18/10

Virginia promove festa para crianças na quadra da Grande Rio e leva filhos

Diane Keaton já foi avó de Justin Bieber em clipe sobre morte

Relembre lista de filmes e prêmios da atriz Diane Keaton

Último capítulo de 'Vale Tudo' terá introdução de novo personagem; entenda

Lucas Lima recebe declarações de Sandy e de suposta affair: 'Meu amado'

Lexa e Ricardo Vianna se emocionam em homenagem à filha durante casamento