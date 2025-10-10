Topo

Entretenimento

Virginia posa com moletom de ex e declara: 'Lugar de solteiro é na rua'

Virginia usa moletom de ex-marido, Zé Felipe - Reprodução/Instagram
Virginia usa moletom de ex-marido, Zé Felipe Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 11h15

Virginia Fonseca, 26, apareceu em suas redes sociais usando uma blusa do ex-marido, Zé Felipe, após confirmar o fim do affair com Vini Jr.

O que aconteceu

A influenciadora cantou a música "Desocupa", do ex-cunhado Matheus Vargas. "Meu coração não é mais seu lugar. Desocupa! É loucura deixar um solteiro preso. Se lugar de solteiro é na rua, no meio da bagunça, pegando gente nua", disparou hoje nos stories do Instagram.

Enquanto cantava, a dona da Wepink vestiu um moletom de Zé Felipe. Na rede social da famosa, há um registro do cantor usando a roupa em um restaurante de Lisboa, em Portugal, em novembro de 2022.

Recentemente, Virginia confirmou o fim do romance com Vini Jr. O término ocorreu após o jornalista Leo Dias divulgar uma troca de mensagens do jogador com a modelo Day Magalhães, elogiando-a e marcando encontros na Espanha.

Virginia e Zé Felipe - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Virginia e Zé Felipe em restaurante de Lisboa, em Portugal, em 2022
Imagem: Reprodução/Instagram

