Topo

Entretenimento

Veterano de Terra Nostra morreu após passar mal durante gravação de novela

Ator Gianfrancesco Guarnieri em cena de "Terra Nostra" - Reprodução/Globo
Ator Gianfrancesco Guarnieri em cena de 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 05h30

Em "Terra Nostra", atualmente exibida nas tardes da Globo, Gianfrancesco Guarnieri interpretou Giulio Splendore, pai de Giuliana, personagem de Ana Paula Arósio. A seguir, Splash relembra a carreira do ator, que morreu em 2006 enquanto trabalhava em uma novela famosa.

Referência nos palcos

Nascido em Milão, na Itália, Gianfrancesco veio para o Brasil ainda criança. Filho do maestro Edoardo Guarnieri e da harpista Elsa Martinenghi, ambos antifascistas, cresceu no Rio de Janeiro e, nos anos 1950, mudou-se para São Paulo, onde sua trajetória artística ganhou força.

Relacionadas

Ator de destaque em 'Terra Nostra' sofreu mal súbito na rua em Minas Gerais

Parou de atuar? O que aconteceu com a atriz que faz Naná em 'Terra Nostra'

Ticiane Pinheiro está no elenco de 'Terra Nostra', mas nem todos perceberam

O ator Guanfrancesco Guarnieri na juventude - Wikimedia Commons - Wikimedia Commons
O ator Guanfrancesco Guarnieri na juventude
Imagem: Wikimedia Commons

Guarnieri foi um dos principais nomes do Teatro de Arena, um movimento que revolucionou o cenário teatral brasileiro com obras de forte cunho político e social. Sua estreia como dramaturgo, "Eles Não Usam Black-Tie" (1958), foi um divisor de águas. A peça retratava o cotidiano da classe trabalhadora e o conflito entre gerações, tornando-se um marco do teatro nacional e rendendo a Guarnieri prêmios e reconhecimento.

A partir do fim dos anos 1950, passou a conciliar o teatro com a televisão. Estreou em "O Tempo e o Vento", na extinta Excelsior" e emendou inúmeros trabalhos em novelas e minisséries conhecidas na Tupi, Globo e Bandeirantes. Fez, por exemplo, "A Muralha" (1968), "Mulheres de Areia" (1973), "Éramos Seis" (1977) e "Jogo da Vida" (1981).

Gianfrancesco Guarnieri e Nicette Bruno na novela "Éramos Seis", de 1977 - Divulgação - Divulgação
Gianfrancesco Guarnieri e Nicette Bruno na novela "Éramos Seis", de 1977
Imagem: Divulgação

Nos anos 1980 e 1990, esteve em sucessos como Cambalacho (1986), Rainha da Sucata (1990) e A Próxima Vítima (1995). Além disso, marcou presença em minisséries como "Anos Rebeldes" (1992) e "Incidente em Antares" (1994).

O público jovem, porém, guarda dele uma lembrança especial: Orlando Silva, personagem de "Mundo da Lua" (1991-1992). No famoso seriado da TV Cultura, que este ano ganhou uma reedição, Guarnieri deu vida ao avô do protagonista, Lucas.

Gianfrancesco Guarnieri, o Orlando de 'Mundo da Lua' - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Gianfrancesco Guarnieri, o Orlando de 'Mundo da Lua'
Imagem: Divulgação/Globo

Foi também Secretário Municipal de Cultura de São Paulo entre 1984 e 1986, durante a gestão de Mário Covas. Em sua atuação política, esteve sempre alinhado às causas sociais e à valorização da cultura popular.

Últimos anos de vida

Gianfrancesco Guarnieri gravava 'Belíssima' quando morreu - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Gianfrancesco Guarnieri gravava 'Belíssima' quando morreu
Imagem: Divulgação/Globo

Guarnieri foi casado com a jornalista Cecília Thompson, com quem teve dois filhos: Paulo e Flávio, ambos atores. Depois, viveu por quatro décadas com a socióloga Vanya Sant'Anna, com quem teve mais três filhos - Cláudio (Cacau), Mariana e Fernando, que também seguiram caminhos artísticos.

Mesmo com problemas de saúde nos últimos anos, continuou trabalhando. Seu último papel foi o personagem Pepe, na novela "Belíssima" (2006), da Globo.

Durante as gravações da trama, sentiu-se mal e foi internado em São Paulo, onde faleceu em 2006, aos 71 anos. A causa da morte divulgada foi insuficiência renal crônica. Foi sepultado em Mairiporã, cidade onde vivia.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'Transplante de cabeça' da Gretchen e término de Iza: a semana dos famosos

Veterano de Terra Nostra morreu após passar mal durante gravação de novela

O que é o prêmio Earthshot, que trará o príncipe William ao Brasil?

Fórmula do mistério: por que o 'Quem Matou Odete Roitman' não sai de moda?

Adriane Galisteu brinca sobre eliminação de peão: 'Foi de Odete Roitman'

A Fazenda 2025: Gui Boury é o terceiro eliminado, com 22,98% dos votos

Freitas e Eugênio: 2 cenas secretas renovam lista de suspeitos em Vale Tudo

'O senhor já foi corno?': depoimento de Fátima em 'Vale Tudo' vira piada

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 10/10 a 18/10

Yoná quebra regra do programa e recebe punição individual em A Fazenda 17

MC Carol chora ao desabafar sobre ataques por ser uma funkeira negra