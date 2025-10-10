Veterano de Terra Nostra morreu após passar mal durante gravação de novela
Em "Terra Nostra", atualmente exibida nas tardes da Globo, Gianfrancesco Guarnieri interpretou Giulio Splendore, pai de Giuliana, personagem de Ana Paula Arósio. A seguir, Splash relembra a carreira do ator, que morreu em 2006 enquanto trabalhava em uma novela famosa.
Referência nos palcos
Nascido em Milão, na Itália, Gianfrancesco veio para o Brasil ainda criança. Filho do maestro Edoardo Guarnieri e da harpista Elsa Martinenghi, ambos antifascistas, cresceu no Rio de Janeiro e, nos anos 1950, mudou-se para São Paulo, onde sua trajetória artística ganhou força.
Guarnieri foi um dos principais nomes do Teatro de Arena, um movimento que revolucionou o cenário teatral brasileiro com obras de forte cunho político e social. Sua estreia como dramaturgo, "Eles Não Usam Black-Tie" (1958), foi um divisor de águas. A peça retratava o cotidiano da classe trabalhadora e o conflito entre gerações, tornando-se um marco do teatro nacional e rendendo a Guarnieri prêmios e reconhecimento.
A partir do fim dos anos 1950, passou a conciliar o teatro com a televisão. Estreou em "O Tempo e o Vento", na extinta Excelsior" e emendou inúmeros trabalhos em novelas e minisséries conhecidas na Tupi, Globo e Bandeirantes. Fez, por exemplo, "A Muralha" (1968), "Mulheres de Areia" (1973), "Éramos Seis" (1977) e "Jogo da Vida" (1981).
Nos anos 1980 e 1990, esteve em sucessos como Cambalacho (1986), Rainha da Sucata (1990) e A Próxima Vítima (1995). Além disso, marcou presença em minisséries como "Anos Rebeldes" (1992) e "Incidente em Antares" (1994).
O público jovem, porém, guarda dele uma lembrança especial: Orlando Silva, personagem de "Mundo da Lua" (1991-1992). No famoso seriado da TV Cultura, que este ano ganhou uma reedição, Guarnieri deu vida ao avô do protagonista, Lucas.
Foi também Secretário Municipal de Cultura de São Paulo entre 1984 e 1986, durante a gestão de Mário Covas. Em sua atuação política, esteve sempre alinhado às causas sociais e à valorização da cultura popular.
Últimos anos de vida
Guarnieri foi casado com a jornalista Cecília Thompson, com quem teve dois filhos: Paulo e Flávio, ambos atores. Depois, viveu por quatro décadas com a socióloga Vanya Sant'Anna, com quem teve mais três filhos - Cláudio (Cacau), Mariana e Fernando, que também seguiram caminhos artísticos.
Mesmo com problemas de saúde nos últimos anos, continuou trabalhando. Seu último papel foi o personagem Pepe, na novela "Belíssima" (2006), da Globo.
Durante as gravações da trama, sentiu-se mal e foi internado em São Paulo, onde faleceu em 2006, aos 71 anos. A causa da morte divulgada foi insuficiência renal crônica. Foi sepultado em Mairiporã, cidade onde vivia.