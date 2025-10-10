'Pra mim, Odete não morreu': o que Dieckmmann revela sobre a morte da vilã

O mistério em torno da morte de Odete Roitman continua rendendo especulações na novela Vale Tudo. Além dos cinco suspeitos oficiais, o nome de Leila, interpretada por Carolina Dieckmann, desponta como uma incógnita — e a atriz aproveitou o Festival do Rio para alimentar esse suspense, afirmando até que a vilã pode estar viva.

O que diz Carol Dieckmmann

Pra mim, a Odete não morreu. Põe isso no bolão. Só sei que eu não matei. Não gravei nem com arma.

Carol enfatiza que não gravou cenas de Leila com uma arma em mãos, afastando a personagem de uma acusação direta. Mas a atriz não descarta seu papel como cúmplice de Marco Aurélio (Alexandre Nero), considerado um dos principais envolvidos no crime.

Já falei pra todo mundo: nem gravei com a arma na mão. Como vou matar a pessoa sem arma na mão? Só se ela morrer envenenada? Cúmplice, com certeza. Uma coisa que a Leila nasceu pra ser nessa vida foi ser cúmplice. Matar? Acho que ela não seria capaz não.

Odete (Debora Bloch), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Em 1988, o assassinato de Odete, morta com três tiros à queima-roupa, ocorreu na véspera do Natal. O mistério da identidade do assassino da vilã, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do assassino.

Leila, vivida por Cassia Kis, foi quem matou Odete Roitman — e por engano. A assassina pensou que estava matando Fátima (Glória Pires). Leila entrou na sala desabaladamente e disparou três tiros contra a pessoa atrás da porta de vidro, sem ao menos identificá-la. Ela pensava que quem estava ali com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), era a amante dele, Fátima.

Filme no Festival do Rio

Carol foi a estrela da noite no Festival do Rio ao lançar o filme "Des)Controle". Longa marca o reencontro da atriz com a diretora Rosane Svartmann — a escritora da novela "Vai na Fé" (2023). Caco Ciocler, Júlia Rabello, Irene Ravache e Daniel Filho também estão no elenco do projeto escrito por Felipe Sholl e Iafa Britz.

Estou muito emocionada com tudo o que tem acontecido. Minha vida me mostra o tempo inteiro que coisas podem surgir de lugares que a gente não espera, podem reviravoltas em nossas vidas. Terminar esse trabalho na TV celebrando no cinema, com dois filmes num festival na minha cidade? É uma emoção enorme.

Carolina Dieckmmann ao lado das diretoras Carol Minem e Rosane Svartman no Festival do Rio Imagem: Roberto Filho/Brazil News

"(Des)controle" acompanha a história de Kátia Klein (Dieckmmann), uma mulher que luta contra alcoolismo. Ela é uma escritora bem-sucedida e mãe dedicada, que vê sua vida sair do eixo quando passa por um bloqueio criativo que a impede de trabalhar, além de um casamento em ruína. Isso tudo ao mesmo tempo que administra o acúmulo das demandas de seus dois filhos e de seus pais. Sobrecarregada e em busca de um alívio, ela passa de uma simples taça de vinho ao descontrole total, reativando seu alcoolismo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.