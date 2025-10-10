Topo

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (10): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Leonardo (Guilherme Magon) no remake de "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 08h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (10) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Daniela é contratada pela Paladar como advogada. Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Maria de Fátima é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Cecilia e Laís descobrem uma informação importante sobre Luiz. César despreza Maria de Fátima. Raquel aconselha Maria de Fátima a arrumar um emprego. Leonardo tem uma convulsão e desmaia.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

