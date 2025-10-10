Entenda por que último 'Velozes e Furiosos' pode não sair do papel

A bilheteria considerada decepcionante do último "Velozes e Furiosos" pode ter freado a produção do capítulo final da franquia. Com orçamento de US$ 340 milhões, "Velozes e Furiosos 10", de 2023, arrecadou "apenas" US$ 705 milhões nas bilheterias mundiais, valor considerado baixo para um filme tão caro.

De acordo com o Wall Street Journal, a Universal, estúdio responsável pela franquia, consideraria realizar o 12º "Velozes e Furiosos" apenas com um corte significativo de até US$ 150 milhões no orçamento inicial. Segundo o produtor Neal Moritz, o selo quer "fazer um final que seja satisfatório tanto criativamente quanto financeiramente".

Esse desejo, no entanto, esbarra nos desejos de Vin Diesel, principal ator e produtor de "Velozes e Furiosos", que também lidera as escolhas criativas da franquia nos bastidores. Em participação no FuelFest 2025, que aconteceu em junho, o astro afirmou que fez três exigências à Universal para fazer o filme: gravar o longa em Los Angeles, voltar a focar a saga na cultura de corridas de rua e colocar seu personagem, Dom Toretto, para apostar uma última corrida com Brian, interpretado por Paul Walker, que morreu em 2013 em acidente automobilístico.

Essas condições, no entanto, apresentam um gasto maior para a produção, uma vez que os custos de mão de obra em Los Angeles são considerados altos, além da cidade não oferecer a mesma isenção de impostos atrativas em localidades como Atlanta ou Vancouver, no Canadá. A "ressurreição" de Walker também é empecilho financeiro, uma vez que os efeitos visuais necessários para recriar suas feições são considerados caros, além de nem sempre apresentarem resultados satisfatórios.

Por fim, é bom lembrar que os três primeiros filmes da franquia, lançados entre 2001 e 2006, justamente os que focam na cultura de corrida de rua, foram os que menos arrecadaram nas bilheterias. Desde então, "Velozes e Furiosos" passou a apostar em tramas de assaltos e espionagem, contando com cenas de ação cada vez mais alucinantes.

A mudança do mercado cinematográfico mundial também foi levada em consideração. Além de perder o mercado russo após o país se fechar com o início do conflito com a Ucrânia, o mercado do leste asiático, antes uma mina de ouro para grandes franquias, passou a dar mais espaço a filmes locais.

Enquanto isso, públicos do Ocidente têm mostrado cansaço em relação à grandes franquias, com até os antes bilionários filmes de super-herói tendo problemas para alcançar bilheterias lucrativas de US$ 700 milhões. Maior bilheteria do gênero em 2025, "Superman", por exemplo, fechou sua temporada nos cinemas mundiais com uma arrecadação de US$ 615 milhões.

Esses detalhes, por enquanto, têm impedido que o novo "Velozes e Furiosos" receba a luz verde na Universal. O filme, inclusive, já teve três datas de estreia anunciadas - abril de 2025, algum momento de 2026 e, por fim, abril de 2027 -, mas não está mais registrado no calendário de lançamentos do estúdio.

Filmes e onde assistir

A série "Velozes e Furiosos" já teve 11 filmes lançados desde 2001. Além dos dez filmes principais, a saga também ganhou o derivado Hobbs & Shaw, de 2019. Os longas podem ser assistidos em diferentes plataformas de streaming, incluindo Netflix, Prime Video e HBO Max. Velozes e Furiosos 9 e Velozes e Furiosos 10 estão disponíveis apenas para compra e aluguel e compra digital nas lojas do YouTube, Apple TV e Prime Video.