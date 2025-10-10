Topo

'Transplante de cabeça' da Gretchen e término de Iza: a semana dos famosos

do UOL

De Splash, São Paulo

10/10/2025 05h30

Gretchen apareceu com um "novo rosto", Iza terminou com Yuri Lima, Johnny Depp foi ignorado por Charlize Theron e, claro, Fernanda Braz Soares comentou as fofocas da semana dos famosos para Splash.

O que aconteceu

Gretchen mostrou recentemente o resultado de um novo tratamento no rosto. Segundo a rainha do rebolado, o Dr. Igor, que cuida dos seus procedimentos, fez duas aplicações de hialuronidase, enzima que dissolve preenchimentos de ácido hialurônico, colocou fios de colágeno e retirou gordura das bochechas.

gretchen - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Médico mostra o antes e depois de Gretchen após procedimentos estéticos
Imagem: Reprodução/Instagram

Ela respondeu aos comentários negativos em suas redes. "Maus comentários só servem para mostrar mais de quem fala do que de mim mesma. Estou linda, sim, gostem ou não. Mudei, sim, porque, se fosse para ficar como estava, não precisava fazer nada", disse.

Achei que serviu a Kris Jenner aí no quesito transplante de cabeça. Vai ter que refazer muitas biometrias por aí, viu, Gretchen? Parabéns, eu gostei. Fernanda Braz Soares

Na Semana de Moda de Paris, Johnny Depp foi ignorado por Charlize Theron. Em vídeo, a atriz cumprimenta Brigitte Macron, primeira-dama da França, e Bernard Arnault, diretor-executivo da LVMH. Johnny está atrás dos dois, mas Charlize, que já fez o filme Enigma do Espaço com ele, o ignora.

O vácuo acabou gerando discussões sobre os processos entre Johnny Depp e Amber Heard. Defensores do ator ficaram indignados, enquanto outros aplaudiram a atitude de Charlize. "Ela já falou muito abertamente sobre a violência doméstica que sofreu e presenciou na infância, então não é exatamente uma figura neutra nesse assunto", explicou Fernanda.

E Iza terminou, novamente, com Yuri Lima, após o ex-jogador repostar recentemente uma foto de uma mulher de biquíni. Eles são pais de Nala, nascida em outubro de 2024, e afirmam que vão continuar atuando juntos na criação da filha. A primeira separação aconteceu poucos meses antes do nascimento, quando mensagens trocadas entre Yuri e a influenciadora Kevelin Gomes vieram à tona.

Iza sempre pautou sua trajetória pela solidez e discrição. Agora, ela mantém a coerência ao encerrar a relação sem espetáculo. Fernanda Braz Soares

