Thais Carla sobre transição de carreira e vida pós-bariátrica: 'Assustador'

Thais Carla, 33, compartilhou sobre seus estudos para se tornar atriz e suas primeiras impressões após passar por uma cirurgia bariátrica.

O que aconteceu

Matriculada na Escola de Atores Wolf Maia, em São Paulo, fala sobre a transição da carreira. "Fiquei muito surpresa com a minha desenvoltura. Tenho recebido muito apoio, muitos elogios. Agora, estou buscando uma oportunidade. Quero me ampliar como artista", disse à Marie Claire.

A dançarina citou os desafios da bariátrica. "No primeiro mês foi muito assustador para mim, não vou mentir. Porque você fica naquela incerteza. Quem é você? Será que estou perdendo a minha essência? Mas não, realmente descobri que tenho ainda mais para dar para as pessoas. Esse brilho estava aqui dentro e eu precisava expandir. Estou vivendo uma fase que me surpreende todo dia."

Ela também comentou sobre a reação dos fãs ao fazer o procedimento e emagrecer mais de 70 kg. "No começo, ficaram assustados. Depois, começaram a entender que não queria falar que estou seca, magra. Não é sobre isso", indicou.