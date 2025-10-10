Topo

Entretenimento

Rafael Ilha provoca Virginia Fonseca, chamando-a de 'marmita' de Vini Jr.

Rafael Ilha opina sobre romance de Virginia Fonseca e Vini Jr. - Reprodução/Instagram
Rafael Ilha opina sobre romance de Virginia Fonseca e Vini Jr. Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 20h02

Rafael Ilha, 52, gerou polêmica ao opinar sobre o romance de Virginia Fonseca, 26, e Vini Jr., 25.

O que aconteceu

O, ex-integrante do grupo Polegar e vencedor da 10ª edição do reality "A Fazenda" provocou ao falar sobre o breve affair da influenciadora com o jogador de futebol. Em vídeo divulgado em seu canal no YouTube, Rafael fez críticas contundentes à influenciadora e ao jogador. "Ela tentando ser reconhecida internacionalmente sendo uma Maria Chuteira, pagando de Maria Chuteira, que acabou de sair de um casamento com três filhos, uma CPI… tudo errado. A mulher vai e incorpora uma Maria Chuteira da pior espécie. E foi lá, marmita do Vini Jr.", afirmou Ilha.

Relacionadas

Julia Roberts se emociona com novo filme brasileiro: 'Vai mudar vocês'

Jojo Todynho ironiza ex-marido em comentário: 'Quem sabe não gangrena'

Isabella Scherer usa bolsa de spaghetti avaliada em R$ 15 mil

Ele ainda questionou a beleza e a atração de Virginia pelo atleta. "O Vini Jr. é um cara feio. Simples assim (…) Ele tem o corpo muito bonito, mas é feio que dói. Eu queria ver se ela iria atrás se ele não fosse um jogador de sucesso e bilionário".

As declarações de Rafael Ilha provocaram diferentes reações entre os internautas, que ficaram divididos entre apoiar ou criticar seu posicionamento. Até o momento, Virginia Fonseca não se manifestou publicamente sobre as críticas.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

George Clooney usa sua experiência pessoal para interpretar astro de cinema em "Jay Kelly"

Falha gritante expõe único assassino possível entre suspeitos em Vale Tudo

Rafael Ilha provoca Virginia Fonseca, chamando-a de 'marmita' de Vini Jr.

Gracyanne mostra recuperação pós-cirurgia: 'Zero preocupada com estética'

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 11/10 a 18/10

Erika Schneider é oficialmente a nova Musa da Gaviões da Fiel

Tudo sobre o hotel luxuoso de Paris em que Cleo celebrou o aniversário

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 11/10 a 18/10

'Depois da Caçada' é filme provocador e complexo sobre denúncias de assédio

Yoná pede que produção revise atitude de Martina: 'Isso é agressão'

Lexa e Ricardo Vianna se casam no Rio