Quatro provas de que Odete Roitman pode ter forjado a própria morte em 'Vale Tudo'

As teorias sobre o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) correm soltas nas redes sociais enquanto, em Vale Tudo, o delegado Mauro (Cláudio Jaborandy) conduz as investigações com os cinco principais suspeitos do crime. Mas e se Odete não estiver realmente morta?

Uma das principais teorias que circulam nas redes sociais defende que a vilã teria forjado a própria morte para conseguir sair do Brasil e se ver livre de todos os que queriam matá-la. Nesta hipótese, a bilionária seria quem dá a famosa "banana" enquanto foge do País, cena originalmente protagonizada por Marco Aurélio (Reginaldo Faria) em 1988. Veja quatro evidências que sustentam a teoria.

A atuação do delegado

Assim que chega à cena do crime, Mauro avisa que é preciso agilizar a remoção do corpo, pois estaria recebendo ligações do Secretário de Segurança do Rio de Janeiro pedindo pressa. Ao longo de vários capítulos da novela, Odete ressalta que é próxima ao Secretário. Muitos acreditam que toda a armação possa ter sido combinada com ele, e que a própria investigação não passe de um tipo de "cortina de fumaça.

A despedida de Freitas e a proximidade com Consuelo

Além do aumento em 470% no salário de sua secretária, Odete pede uma ajuda a Consuelo (Belize Pombal) em "questões pessoais". Na sequência, a vilã tem uma despedida um tanto exagerada com Freitas (Luis Lobianco), que oferece ajuda em tudo o que ela precisar. A cena sugere que os dois possam ter ajudado Odete a arquitetar o plano e ir embora viva.

O caixão fechado

O indício mais forte da teoria é o fato de o velório ter acontecido com o caixão fechado, algo que teria sido um pedido da própria Odete, segundo Celina (Malu Galli). Em uma situação dessas, há a possibilidade de outro corpo ter sido enterrado, como aconteceu com a falsa morte de Leonardo (Guilherme Magon).

A atitude de Marco Aurélio

Um possível envolvimento de Marco Aurélio (Alexandre Nero) no acobertamento também é sugerido. Quando o corpo é retirado do Copacabana Palace, o agora CEO da TCA diz que "deve estar sendo difícil para Odete" morrer em público. Leila (Carolina Dieckmmann) estranha o marido falando no presente, mas ele disfarça com uma conversa sobre vida após a morte.

Segundo entrevista da autora Manuela Dias ao Fantástico, foram gravadas 10 versões do final de Vale Tudo, com os cinco suspeitos sendo culpados ou inocentes. No entanto, sempre há a possibilidade de haver mais versões.

O próprio Aguinaldo Silva, autor de Três Graças e coautor da novela original ao lado de Gilberto Braga e Leonor Bassères, crê na possibilidade. Durante a festa de lançamento da nova novela em São Paulo na última terça-feira, 7, ele opinou. "Eu percebi que existe uma certa suspeita que Odete não morreu. Eu também suspeito, mas é só uma suspeita."

O desfecho do mistério será revelado no capítulo final de Vale Tudo, em 17 de outubro.