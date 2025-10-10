Qual a fase da Lua hoje (10)? Veja calendário lunar de outubro 2025

Nesta sexta-feira, 10 de outubro, a Lua está na fase cheia, período em que todo o disco lunar visível está completamente banhado pela luz solar.

Calendário lunar - outubro de 2025

O ciclo lunar, conhecido como mês sinódico, dura em média 29,5 dias. Entre setembro e outubro, as fases principais acontecem nas datas abaixo:

Lua crescente: 29 de setembro, às 20h53

Lua cheia: 7 de outubro, às 0h47

Lua minguante: 13 de outubro, às 15h12

Lua nova: 21 de outubro, às 9h25

Lua crescente: 29 de outubro, às 13h20

Durante o ciclo lunar

A Lua crescente sucede a nova e representa o aumento gradual da área iluminada;

sucede a nova e representa o aumento gradual da área iluminada; A Lua cheia surge quando o lado voltado à Terra está completamente iluminado;

surge quando o lado voltado à Terra está completamente iluminado; A Lua minguante marca o declínio da luz visível, sinalizando o fim do ciclo;

marca o declínio da luz visível, sinalizando o fim do ciclo; A Lua nova ocorre quando o satélite se alinha entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível a olho nu.

Essas mudanças são consequência da posição relativa entre a Terra, o Sol e a Lua, fenômeno facilmente observável em noites de céu limpo.

Efeitos da Lua cheia

Durante a Lua cheia, a força gravitacional lunar exerce influência direta sobre os oceanos, intensificando o movimento das marés. Nesse período, ocorrem as marés vivas, caracterizadas por uma diferença mais acentuada entre as marés altas e baixas.

Pesquisas também mostram que o aumento da luminosidade noturna pode interferir no comportamento animal, afetando rotinas de alimentação, reprodução e deslocamento de espécies como corais, moluscos, aves migratórias e tartarugas marinhas.

Aspectos científicos e curiosidades

A Lua, único satélite natural da Terra, possui diâmetro equivalente a cerca de um quarto do planeta. Sua distância média é de aproximadamente 384.400 km, variando conforme sua órbita elíptica: no perigeu, aproxima-se de 363 mil km, enquanto no apogeu pode alcançar 405 mil km.

A forma como observamos sua iluminação muda conforme o hemisfério. No Hemisfério Sul, a parte iluminada da Lua crescente aparece voltada para a esquerda; já no Hemisfério Norte, para a direita — diferença explicada pelo ângulo de observação.

Outro fenômeno marcante é a rotação síncrona, em que a Lua leva o mesmo tempo para girar sobre seu eixo e para orbitar a Terra, fazendo com que vejamos sempre a mesma face. A região oposta, incorretamente chamada de "face oculta", também recebe luz solar, mas só pode ser observada com sondas e equipamentos espaciais.

Embora exerça forte influência sobre as marés, a gravidade lunar não impacta diretamente o corpo humano. Até o momento, não existem evidências científicas de que as fases da Lua afetem o humor, a saúde ou o comportamento das pessoas.

*Com informações de reportagem publicada em 28/07/2025