A prova poderosa de que Consuêlo ajudou Odete em tiro falso em 'Vale Tudo'

O público que acompanha "Vale Tudo" já começa a duvidar de um dos acontecimentos mais chocantes da novela: a morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Cada capítulo traz novos sinais de que a vilã pode ter forjado o próprio fim com a ajuda de uma ou duas pessoas. Consuêlo, nesse caso, é um dos nomes mais fortes.



Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Ajudinha de Consuêlo?

Pouco antes do assassinato, Consuêlo (Belize Pombal) recebeu um aumento salarial de 470%. A promoção estrondosa pode ter sido de caso pensado: Odete já estava contando com o apoio incondicional da funcionária.

Além disso, a agora diretora trainee da TCA recebeu um pedido "misterioso" da patroa. Há ainda como suspeitar de Consuêlo por suas expressões faciais durante o velório e cortejo de Odete.

Consuêlo, inclusive, pode ter tido ajuda de Freitas (Luís Lobianco) na hora de agir. O funcionário, que até então era braço direito de Marco Aurélio, se despediu de Odete de maneira emocionada, prometendo ajudá-la no que fosse preciso. As cenas sugerem um plano bem arquitetado, com apoio interno.

Belize Pombal e Débora Bloch são Consuêlo e Odete em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Victor Pollak/Globo

Outros indícios fortes

O delegado e o "favorecimento" suspeito. Logo após o crime no hotel, o delegado afirmou que precisava agilizar o transporte do corpo, alegando pressão do secretário de segurança — o mesmo homem que Odete dizia controlar. A pressa em retirar o corpo levanta dúvidas sobre uma possível operação para encobrir algo.

A fala 'espiritual' esquisita. Enquanto o corpo era levado, Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) observavam pela janela. Ele soltou uma frase enigmática: "Que horror morrer assim em público! Deve estar sendo difícil para Odete", disparou o empresário. Leila o corrigiu, dizendo que mortos não sentem nada, mas o empresário desconversou, citando "vida após a morte". A cena soou como uma pista disfarçada.

Caixão lacrado e coincidências com Leonardo. O caixão de Odete permaneceu fechado o tempo todo - supostamente por desejo dela. Isso reacendeu lembranças do caso de Leonardo (Guilherme Magon), dado como morto por 13 anos antes de reaparecer vivo. Seria a empresária repetindo a estratégia?

Cortejo e enterro de Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Fabio Rocha/TVGlobo

A teoria ganha força entre atores e novelistas. Aguinaldo Silva, coautor da versão original de 1988, levantou a hipótese de uma falsa morte. "Eu percebi que existe uma certa suspeita de que Odete não morreu. Eu também suspeito... Mas é só uma suspeita", disse ele, ao Gshow. Quem também acredita nesse desfecho é a atriz Carolina Dieckmann. "Pra mim, a Odete não morreu. Põe isso no bolão. Só sei que eu não matei. Não gravei nem com arma", revelou ela ontem (9), em entrevista a Splash.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.