Modelo manda recado para Vini Jr e Virginia: 'Indireta e alerta'

Day Magalhães, pivô do fim do affair de Virginia Fonseca e Vini Jr., deu uma alfinetada em suas redes sociais.

O que aconteceu

A modelo compartilhou uma frase ressaltando a importância de não aceitar menos do que merece. "Ser exigente é saber o que você quer e não aceitar nada menos do que merece. Isso não é controle. Isso é consciência", dizia a publicação repostada ontem nos stories do Instagram.

Day Magalhães alfineta Virginia após fim de affair com Vini Jr. Imagem: Reprodução/Instagram

De acordo com ela, a mensagem foi uma indireta. "Sim, foi [uma indireta] e um alerta", confessou à Quem.

Virginia também se pronunciou nesta madrugada. "Tem guerra que não é sua! É do senhor, e ele nunca perde", publicou nos stories.

Virginia se manifesta após indireta de Day Magalhães Imagem: Reprodução/Instagram

A exposição da troca de mensagens entre Day Magalhães e Vini Jr. foi feita por Leo Dias. Na conversa do WhatsApp, o jogador de futebol elogiava a influencer e eles marcavam encontros na Espanha.