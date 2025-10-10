Padre de SC dá resposta afiada a fãs de 'Vale Tudo' que pedem orações por Odete Roitman

A morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo impactou até os fiéis de Chapecó, em Santa Catarina: o padre Cleber Pagliochi negou pedidos de orações pela alma da vilã do folhetim. "Queridos irmãos e irmãs, diante das inúmeras mensagens que venho recebendo, informo que não estarei atendendo pedidos de oração pela Odete Roitman", explicou, através de um comunicado feito em suas redes sociais nessa quinta-feira, 9.

Com bom humor, o religioso alfinetou os fiéis que procuraram sua ajuda para "rezar pela alma" de Odete: "Trata-se de uma personagem de novela e, por mais marcante que seja a memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé." "Sigamos rezando pelos que sofrem, pelos que lutam, pelos que precisam de consolo e esperança - e também para que a ficção nunca substitua a compaixão verdadeira que nasce do Evangelho. Com gratidão, bom humor e fé, Pe. Cleber Pagliochi", completou.

Entenda a morte de Odete Roitman

No capítulo da última segunda-feira, 6, a vilã Odete apareceu falando com alguém a quem chamava de "meu bem" e disse: "Ninguém atira em Odete Roitman". A pessoa, no entanto, atirou à queima-roupa, matando a antagonista na hora.

Antes disso, os suspeitos do crime rodearam o Copacabana Palace. Com uma arma, Marco Aurélio combinou de ir ao quarto de Odete. Segundo ele, era a única forma de ele e Leila continuarem vivos. Celina também resolveu ter uma última conversa com a irmã e saiu do hotel com semblante de susto. Depois de fazer aulas de tiro, Fátima surgiu com uma arma indo em direção ao Copa. César, por sua vez, também combinou um plano para dar cabo da esposa. Ele conseguiu levar Odete até a piscina, onde o Olavo deveria atirar nela. Porém, o amigo ficou preso no elevador - e não conseguiu cumprir o combinado. Heleninha também surgiu em frente ao hotel.

A revelação do assassino de Odete acontecerá no último capítulo do folhetim.