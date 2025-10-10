O que é o prêmio Earthshot, que trará o príncipe William ao Brasil?

O príncipe William já confirmou sua presença no Earthshot Prize, que acontece no dia 3 de novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A premiação é uma das iniciativas filantrópicas do príncipe, voltada para a preservação do meio ambiente e da natureza.

O que é o Earthshot Prize?

O Earthshot Prize valoriza iniciativas inspiradoras e soluções para "os cinco maiores desafios ambientais" enfrentados pelo planeta. Os cinco objetivos são: proteger e recuperar a natureza, limpar o ar, restaurar os oceanos, construir um mundo sem desperdício e recuperar nosso clima.

A premiação é inspirada na iniciativa Moonshot, do presidente americano John F. Kennedy. A Moonshot uniu milhões de pessoas em torno do objetivo de colocar o homem na lua, impulsionando o desenvolvimento de novas tecnologias nos anos 1960.

Todo ano, cinco vencedores, um para cada objetivo, levam 1 milhão de libras (mais de R$ 7 milhões) para ampliar sua atuação. O prêmio pode ser entregue para cientistas, ativistas, líderes, cidades, instituições e qualquer um que ofereça soluções que possam ser aplicadas em larga escala, tenham um impacto positivo e melhorem os padrões de vida globalmente.

O Earthshot Prize teve sua primeira edição em 2021 e acontecerá até 2030. A ideia é impactar o planeta nesse período de dez anos, considerados críticos para a recuperação da Terra.

É a primeira vez que a premiação acontece na América do Sul. O príncipe William já disse que quer que o prêmio Earthshot tenha "realmente um sabor brasileiro" nesta edição.

O Brasil vai produzir o melhor e mais incrível Prêmio Earthshot que já tivemos. É por isso que o escolhemos. Então, acho que a vibração, as pessoas, a energia, o país lindo... Não poderia deixar de ser o Brasil. Estamos muito animados para ver a energia e o entusiasmo que serão trazidos para o prêmio. Príncipe William, em entrevista ao Jornal Nacional

Kate Middleton não acompanhará William na visita ao Brasil, segundo o jornal Express. A publicação afirma que a princesa de Gales ficará no Reino Unido cuidando dos filhos, George, Charlotte e Louis, enquanto o príncipe cumpre agenda no país.

O Earthshot Prize será apresentado por Luciano Huck e transmitido ao vivo no Multishow e no Globoplay. A cerimônia e a transmissão acontecem no dia 5 de novembro, às 20h30. Os destaques serão exibidos no dia 7 de novembro, depois do Globo Repórter, na Globo.