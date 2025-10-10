Digimon: Novo game te faz virar agente secreto e desafiar a salvar o mundo

Diversão, investigação e um banho de nostalgia marcam o novo game "Digimon Story Time Stranger". O sétimo título da série Story do anime Digimon é um jogo que, praticamente, te coloca para viver na era dos famosos monstrinhos digitais que dominaram o Brasil no início dos anos 2000.

O novo jogo foi lançado oficialmente no último dia 3 de outubro em todo o mundo. O game está disponível nas plataformas de PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Windows).

Splash teve a chance de jogar por mais de 30 horas o game desenvolvido pela Media.Vision e publicado pela Bandai Namco Entertainment. O jogo impressiona por te fazer se sentir no digimundo (mundo os digimons) e não querer largar o controle enquanto não salvar o mundo.

O jogo - Review

O que é Digimon Story Time Stranger? É um jogo de RPG de treinar monstros da franquia Digimon. O game é o sétimo título da série "Story" ligado ao anime Digimon e chega ao mercado após oito anos de espera.

Qual é o enredo? Você assume o controle de um agente secreto da organização ADAMAS. Após testemunhar a catastrofe do "Inferno de Shinjuku" (JAP), o agente viaja oito anos no passado com a missão de entender o que causou o colapso no mundo — e passa a trafegar pelo mundo real e o digimundo (no game chamado de Iliad).

Assim, você viaja no tempo por várias dimensões, participa de missões divertidas, cria amizade com monstros digitais, monta um esquadrão com seus digimons favoritos e trabalha para salvar o mundo real e digital.

Digimon Story Time Stranger: o agente e seus digimons no digimundo Imagem: Divulgação

Em resumo, o game é espelhado dentro da realidade do anime Digimon Savers (Digimon Data Squad no Brasil). A quinta temporada da saga Digimon também há uma organização secreta e um cidadão com digimon envolvido.

Como são os monstros digitais? Você começa o game com três digimons em fase criança para combater as primeiras anomalias que surgem Shinjuku. Com o passar das lutas, há dicas de como digivolver seus parceiros digitais e também é possível usar os monstros que mais eliminou nos combates por absorver seus dados.

Ou seja, você pode trocar os digimons que recebeu no início e montar o seu próprio esquadrão com os monstrinhos digitais favoritos. Fique atento para saber se seus digimons são de natureza vírus, vacina ou dados e quais elementos de ataque. Cada combate é um quebra-cabeça e entender as combinações ajuda a ter vantagens.

Como digivolver os seus digimons? Cumpra as missões do enredo e os desafios secundários para adquirir recursos de digievolução para os digimons. Assim, o seu monstro digital se fortalece e evoluiu para níveis mais fortes. O jogo também exige que o seu agente ganhe "pontos de anomalia" para facilitar as evoluções dos parceiros.

Como são mais de 450 digimons disponíveis, a árvore de digievoluções se torna um universo a parte para você explorar. Há grande liberdade para transformar seu monstro digital em mais de uma opção, e se não gostar é possível reverter a digievolução para tentar outra.

Digimon Story Time Stranger: Arvore genealógica de Grolmon possui 3 digievoluções diferentes Imagem: Divulgação

Como são as lutas em Digimon Story Time Stranger? O jogo utiliza um sistema de combate estratégico baseado em turnos. O agente comanda um ataque por vez de seus digimons em combate. Antes de executar o golpe, é possível trocar o digimon do campo por outro mais descansado, adicionar itens de aumento de poder ou vida sem a necessidade de perder o turno.

Dessa forma, os combates ficam interessantes por não premiar o mais forte. Mesmo com um digimon "teoricamente fraco", é possível criar estratégias com adição de itens e troca de monstros para levar a melhor sobre os poderosos chefões.

Luta é feito por turnos em Digimon Story Time Stranger Imagem: Divulgação

Ponto positivo de Digimon Story Time Stranger: o game é vivo. Enquanto você faz as buscas para entender as anomalias, há uma sociedade ativa no jogo. Durante as missões, você pode interagir com pessoas nas ruas, comprar roupas, ir em mercados e pegar trem ou táxi sem causar danos na investigação.

Ponto negativo de Digimon Story Time Stranger: em algumas fases do jogo, as cutscenes são longas e cansativas. Além disso, enquanto todas as pessoas e digimons falam nas cenas, o seu agente apenas mexe a boca e traz um sentimento de ficaram com preguiça de deixar os diálogos 100% vivos.

Digimon Story Time Stranger: efeito especial do ataque de Greymon Imagem: Divulgação

*O repórter recebeu a código do game da Bandai Namco.