Novo álbum de Taylor Swift domina as paradas musicais do Reino Unido e estabelece recordes

LONDRES (Reuters) - Taylor Swift bateu recordes e chegou ao topo das paradas musicais do Reino Unido nesta sexta-feira, com seu novo álbum "The Life of a Showgirl" estreando diretamente no primeiro lugar e três de suas faixas também ocupando as primeiras posições.

A cantora e compositora norte-americana lançou seu 12º álbum de estúdio na semana passada e, em menos de 11 horas, o disco tornou-se o mais reproduzido do Spotify em um único dia em 2025.

Apesar das críticas mistas, o mais recente lançamento de Swift foi abraçado por sua enorme base de fãs em todo o mundo.

No Reino Unido, ele se tornou seu 14º álbum nº 1 das paradas, "garantindo a maior semana de abertura do ano em apenas três dias.... (e terminando) a semana com a impressionante marca de 423.000 reproduções combinadas nas paradas", informou a Official Charts Company.

A primeira semana de lançamento do álbum foi a maior no Reino Unido desde "Divide", de Ed Sheeran, em 2017, e a maior semana de estreia de um álbum internacional na Reino Unido neste século, acrescentou.

"The Life of a Showgirl" estabeleceu recordes para diferentes formatos, incluindo o maior número de downloads de álbuns na primeira semana em 2025 e o maior número de streamings de álbuns no Reino Unido em uma semana, com o streaming contribuindo com 84.000 vendas equivalentes.

Em vinil, tornou-se o álbum de venda mais rápida do Reino Unido neste século, com 126.000 vendas, e a maior venda de vinil em uma semana desde que os registros modernos das paradas começaram em 1994.

A faixa de abertura do álbum, "The Fate of Ophelia", ficou no topo da parada de singles do Reino Unido, seguida pelas músicas "Opalite" e "Elizabeth Taylor", em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

"A lista de conquistas de Swift nessa semana é extraordinária, não menos importante é o fato de que 'The Life of a Showgirl' acaba de registrar confortavelmente a maior primeira semana da carreira dela no Reino Unido", disse Martin Talbot, presidente-executivo da Official Charts, em um comunicado.

Na Austrália, Swift estabeleceu outro recorde, com as 12 músicas do álbum ocupando as 12 primeiras posições na parada de singles da Aria. Ela também ficou no topo da parada de álbuns da Aria.

Espera-se que Swift quebre mais recordes e chegue ao topo das paradas em outros lugares, inclusive nos Estados Unidos.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)