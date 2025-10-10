Topo

Entretenimento

Musa da Tricolor desiste de desfilar após gastar R$ 300 mil em plásticas

Ana Paula Oliveira desistiu de desfilar pela Independente Tricolor - Divulgação / CO Assessoria
Ana Paula Oliveira desistiu de desfilar pela Independente Tricolor Imagem: Divulgação / CO Assessoria
do UOL

De Splash, em São Paulo

10/10/2025 10h13

Ana Paula Oliveira, que ocupava o cargo de musa da Independente Tricolor, decidiu não desfilar no Carnaval 2026.

O que aconteceu

Ela diz que a pressão estética motivou a decisão. "Existe uma cobrança muito grande em cima das mulheres para manter um corpo perfeito. Às vezes, o Carnaval deixa de ser celebração e vira um teste constante, onde o corpo fala mais alto do que a alegria", explica.

Relacionadas

Pedro Scooby rebate crítica sobre samba de Cintia Dicker, musa do Salgueiro

Bruna Griphao é anunciada como musa da Salgueiro no Carnaval do Rio

Volta por cima! Mulher Abacaxi é a primeira musa trans da Estácio de Sá

Ana Paula já gastou mais de R$ 300 mil em cirurgias plásticas. "Investi pesado para tentar atender essas exigências, mas percebi que isso nunca tem fim", diz.

Sempre há alguém comparando, exigindo mais, e chega uma hora em que a gente precisa escolher entre agradar os outros ou se cuidar de verdade. Ana Paula Oliveira

O procedimento mais recente removeu uma veia saliente na testa. "Me incomodava muito ao sorrir e ao dormir. Era algo que me deixava desconfortável, e resolvi fazer o procedimento. É simples, rápido, e no mesmo dia você já volta pra casa", conta.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'Caramelo': Netflix lança campanha de adoção inspirada no filme

César Tralli encontra cartas da adolescência guardadas pela mãe que morreu há 3 anos

Musa da Tricolor desiste de desfilar após gastar R$ 300 mil em plásticas

Ex-BBB Larissa Tomásia mostra antes e depois do corpo

Detetive Alex Cross está de volta: o que se sabe sobre 2ª temporada?

Claudia Raia suspende apresentações de 'Cenas da Menopausa' por causa da saúde

No Brasil, Tainá Castro posa de biquíni em dia chuvoso: 'Tentar aproveitar'

Por que Bella Longuinho fez a cirurgia de redesignação sexual na Tailândia?

Thais Carla sobre transição de carreira e vida pós-bariátrica: 'Assustador'

Morre 'He-man Indiano', ator e primeiro fisiculturista vegetariano do mundo

'Dona de Mim' hoje (10): veja resumo do capítulo desta sexta-feira