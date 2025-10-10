Topo

Entretenimento

Aplicativo da 49ª Mostra de SP já está disponível; veja como funciona

A 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre 16 e 30 de outubro - Divulgação
A 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre 16 e 30 de outubro Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

10/10/2025 08h14

Já está disponível para Android e iPhone o aplicativo oficial da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Como funciona

O aplicativo permite que o público se organize para a Mostra. Nele, será possível ver quais filmes serão exibidos, favoritar os que mais interessam e comprar ingressos para as sessões. No momento de publicação deste texto, o app ainda não havia sido atualizado com os horários das sessões.

Relacionadas

Mostra de Cinema de SP terá álbum com figurinhas de filmes nacionais

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

Cineasta brasileira detida nos EUA tem tratamento médico negado, diz marido

Amanhã, começam as vendas de pacotes especiais. Confira as modalidades disponíveis:

  • Permanente Integral (sessões ilimitadas todos os dias, em qualquer horário): R$ 640, retirada pelo app 6 dias antes da sessão
  • Permanente Especial (sessões de 2ª a 6ª feira até às 17h55): R$ 160, retirada pelo app 5 dias antes da sessão
  • Pacote de 40 ingressos: R$ 440, retirada pelo app 5 dias antes da sessão
  • Pacote de 20 ingressos: R$ 270, retirada pelo app 5 dias antes da sessão

Os ingressos avulsos podem ser comprados 4 dias antes de cada sessão, sempre às 9h. Se não conseguir ingresso para a sessão desejada, há uma segunda chance: no dia, uma pequena cota de ingressos é disponibilizada na bilheteria.

Os preços dos ingressos avulsos variam de acordo com a data. Confira:

  • Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 26 a inteira e R$ 13 a meia
  • Sextas, sábados e domingos: R$ 32 a inteira e R$ 16 a meia

No circuito Spcine, os ingressos terão preços populares. As sessões no CCSP (Centro Cultural São Paulo), no Centro Cultural Olido e na Biblioteca Roberto Santos custarão R$ 4 a inteira e R$ 2 a meia. Também haverá sessões gratuitas em CEUs e no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

A 49ª Mostra de São Paulo acontece entre 16 e 30 de outubro. A seleção completa de filmes está disponível no app e no site.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Ex-BBB Larissa Tomásia mostra transformação do corpo em antes e depois

Detetive Alex Cross está de volta: o que se sabe sobre 2ª temporada?

Claudia Raia suspende apresentações de 'Cenas da Menopausa' por causa da saúde

No Brasil, Tainá Castro posa de biquíni em dia chuvoso: 'Tentar aproveitar'

Por que Bella Longuinho fez a cirurgia de redesignação sexual na Tailândia?

Thais Carla sobre transição de carreira e vida pós-bariátrica: 'Assustador'

Morre 'He-man Indiano', ator e primeiro fisiculturista vegetariano do mundo

'Dona de Mim' hoje (10): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Modelo manda recado para Vini Jr e Virginia: 'Indireta e alerta'

O que se sabe sobre o casamento de Franciny Ehlke com empresário bilionário

Triângulo amoroso vira caso de polícia e termina em briga ao vivo na Record