Aplicativo da 49ª Mostra de SP já está disponível; veja como funciona

Já está disponível para Android e iPhone o aplicativo oficial da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Como funciona

O aplicativo permite que o público se organize para a Mostra. Nele, será possível ver quais filmes serão exibidos, favoritar os que mais interessam e comprar ingressos para as sessões. No momento de publicação deste texto, o app ainda não havia sido atualizado com os horários das sessões.

Amanhã, começam as vendas de pacotes especiais. Confira as modalidades disponíveis:

Permanente Integral (sessões ilimitadas todos os dias, em qualquer horário): R$ 640, retirada pelo app 6 dias antes da sessão

(sessões ilimitadas todos os dias, em qualquer horário): R$ 640, retirada pelo app 6 dias antes da sessão Permanente Especial (sessões de 2ª a 6ª feira até às 17h55): R$ 160, retirada pelo app 5 dias antes da sessão

(sessões de 2ª a 6ª feira até às 17h55): R$ 160, retirada pelo app 5 dias antes da sessão Pacote de 40 ingressos : R$ 440, retirada pelo app 5 dias antes da sessão

: R$ 440, retirada pelo app 5 dias antes da sessão Pacote de 20 ingressos: R$ 270, retirada pelo app 5 dias antes da sessão

Os ingressos avulsos podem ser comprados 4 dias antes de cada sessão, sempre às 9h. Se não conseguir ingresso para a sessão desejada, há uma segunda chance: no dia, uma pequena cota de ingressos é disponibilizada na bilheteria.

Os preços dos ingressos avulsos variam de acordo com a data. Confira:

Segundas, terças, quartas e quintas: R$ 26 a inteira e R$ 13 a meia

Sextas, sábados e domingos: R$ 32 a inteira e R$ 16 a meia

No circuito Spcine, os ingressos terão preços populares. As sessões no CCSP (Centro Cultural São Paulo), no Centro Cultural Olido e na Biblioteca Roberto Santos custarão R$ 4 a inteira e R$ 2 a meia. Também haverá sessões gratuitas em CEUs e no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

A 49ª Mostra de São Paulo acontece entre 16 e 30 de outubro. A seleção completa de filmes está disponível no app e no site.