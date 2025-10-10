Morre Emilio Sueño, mais conhecido como o 'Ken venezuelano', aos 41
Emilio Sueños, mais conhecido como o "Ken venezuelano", morreu aos 41 anos nesta quinta-feira (9).
O que aconteceu
O modelo sofreu um ataque cardíaco por uso excessivo de testosterona. A informação foi divulgada pela People.
De acordo com a revista, os médicos notaram um crescimento anormal do coração. Em setembro, ele foi levado às pressas para um hospital em Guayaquil, no Equador.
Emilio Garcia, nome verdadeiro do apresentador, aplicava o hormônio para corrigir um procedimento estético. Ele também usava testosterona para aumentar sua massa muscular para disputar um campeonato de fisiculturismo.