Morre Emilio Sueño, mais conhecido como o 'Ken venezuelano', aos 41

Colaboração para Splash, em São Paulo

Emilio Sueños, mais conhecido como o "Ken venezuelano", morreu aos 41 anos nesta quinta-feira (9).

O que aconteceu

O modelo sofreu um ataque cardíaco por uso excessivo de testosterona. A informação foi divulgada pela People.

De acordo com a revista, os médicos notaram um crescimento anormal do coração. Em setembro, ele foi levado às pressas para um hospital em Guayaquil, no Equador.

Emilio Garcia, nome verdadeiro do apresentador, aplicava o hormônio para corrigir um procedimento estético. Ele também usava testosterona para aumentar sua massa muscular para disputar um campeonato de fisiculturismo.