Morre John Lodge, baixista da banda de rock Moody Blues, aos 82 anos

John Lodge, da banda Moody Blues, morre aos 82 Imagem: Reprodução/Facebook
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 11h47

John Lodge, mais conhecido como o baixista da banda de rock Moody Blues, morreu hoje aos 82 anos.

O que aconteceu

A morte do compositor foi anunciada pela família no Facebook. "É com a mais profunda tristeza que anunciamos que John Lodge, nosso querido marido, pai, avô, sogro e irmão, nos foi repentina e inesperadamente tirado", disse o comunicado.

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada. Apesar disso, a família comentou que o artista "partiu em paz, cercado por seus entes queridos e ao som de 'The Everly Brothers' e 'Buddy Holly'".

John Lodge ingressou no grupo Moody Blues em 1996. "Nights in White Satin" é uma das músicas mais famosas da banda.

