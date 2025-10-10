Topo

Entretenimento

Morre John Lodge, músico da banda de rock Moody Blues, aos 82 anos

São Paulo, 10

10/10/2025 15h30

John Lodge, membro da banda de rock Moody Blues, morreu nesta sexta-feira, 10, aos 82 anos de idade.

A notícia foi compartilhada pela família do cantor e baixista na página oficial do grupo no Facebook. A nota não revela a causa da morte.

"É com a mais profunda tristeza que temos que anunciar que John Lodge, nosso querido marido, pai, avô, sogro e irmão, foi repentinamente tirado de nós", diz o comunicado.

Justin Hawyard, cantor da banda, também se despediu de Lodge no Instagram. "Tenho tantas memórias de fazermos música juntos. Minhas sinceras condolências à sua querida mulher e família."

John Lodge entrou para o Moody Blues em 1966, substituindo Clint Warwick, baixista fundador. Ele participou dos trabalhos mais conhecidos da banda como Days of Future Passed, In Search of the Lost child e December.

Além da mulher, ele deixa dois filhos, Emily e Kristian.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Marisa Monte lança música inédita, poucos dias antes de iniciar nova turnê

Isabella Scherer usa bolsa de spaghetti avaliada em R$ 15 mil

2 cenas decisivas antes de César despachar filho para sempre em 'Vale Tudo'

Vale Tudo: Debora Bloch conta bastidores e fala de Odete: 'Empoderamento'

Julia Roberts se emociona com novo filme brasileiro: 'Vai mudar vocês'

Emocionado, príncipe William segura lágrimas ao falar sobre impacto do suicídio

Morre John Lodge, músico da banda de rock Moody Blues, aos 82 anos

Kamila Simioni diz que já transou com Caio Castro e o coloca no 'top 3'

Biancardi é elogiada por Poliana Rocha e Ana Castela após detonar Virginia

'Maior susto da minha vida', diz Mileide Mihaile sobre retirada de tumor do filho

Daniela realiza sonho e Fátima leva 3 punhaladas nas costas em 'Vale Tudo'