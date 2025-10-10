Morre 'He-man Indiano', ator e primeiro fisiculturista vegetariano do mundo

O ator e fisiculturista Varinder Singh Ghuman faleceu aos 47 anos após sofrer um ataque cardíaco em Amritsar, na Índia.

O que aconteceu

O atleta havia sido internado para realizar uma pequena cirurgia no bíceps, mas sofreu uma parada cardíaca súbita e não pôde ser reanimado. Ghuman era considerado um ícone da modalidade, conhecido por seu forte físico e por ser o primeiro fisiculturista vegetariano do mundo.

Apelidado de "He-Man indiano", Varinder conquistou reconhecimento global e chegou a representar marcas internacionais. Em 2013, ele firmou uma parceria com Arnold Schwarzenegger para promover produtos fitness, consolidando sua influência no meio esportivo.

Além das competições, Ghuman também teve uma carreira ativa em Bollywood, participando de produções de sucesso como ator. Entre as produções, "Tiger 3", "Marjaavaan", "Roar: Tigers of the Sundarbans" e "Kabaddi Once Again".