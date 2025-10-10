Topo

Entretenimento

'Maior susto da minha vida', diz Mileide Mihaile sobre retirada de tumor do filho

São Paulo

10/10/2025 14h46

Mileide Mihaile relembrou o momento de tensão vivido durante a cirurgia de Yudhy Lima, seu filho com Wesley Safadão. O adolescente, de 14 anos, precisou retirar um tumor no cérebro no fim de setembro e está se recuperando bem.

"Foi o maior susto da minha vida. Qualquer mãe sente vontade de se colocar no lugar, e, se pudesse, ele jamais passaria por isso", declarou a dançarina em entrevista ao Gshow.

A possibilidade de perder o filho fez Mileide repensar a forma de encarar a vida. Agora, segundo ela, o foco é viver de maneira mais leve e presente. "Minha mentalidade mudou do dia para a noite", contou.

Apesar da pouca idade, Yudhy enfrentou o diagnóstico com maturidade. Mileide contou que o filho foi tratado com muito amor e que ela procurou se manter forte para não abalá-lo. "Chorei no quarto, no banheiro, escondida, mas ele me viu o tempo todo firme e forte ao lado dele. Ele sente essa força não só minha, como de toda a família."

O adolescente está curado do tumor, deve voltar às aulas em breve e continuará fazendo acompanhamentos médicos regulares.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Julia Roberts se emociona com novo filme brasileiro: 'Vai mudar vocês'

Emocionado, príncipe William segura lágrimas ao falar sobre impacto do suicídio

Morre John Lodge, músico da banda de rock Moody Blues, aos 82 anos

Kamila Simioni diz que já transou com Caio Castro e o coloca no 'top 3'

Biancardi é elogiada por Poliana Rocha e Ana Castela após detonar Virginia

'Maior susto da minha vida', diz Mileide Mihaile sobre retirada de tumor do filho

Daniela realiza sonho e Fátima leva 3 punhaladas nas costas em 'Vale Tudo'

Ingrid Guimarães revela que já demitiu equipe inteira por machismo

Entenda por que último 'Velozes e Furiosos' pode não sair do papel

Fã puxa Billie Eilish e cantora cai em grade de proteção durante show

Senhorinha do elevador? Pista supõe Odete morta por avó de Ana em Vale Tudo