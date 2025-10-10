'Maior susto da minha vida', diz Mileide Mihaile sobre retirada de tumor do filho

Mileide Mihaile relembrou o momento de tensão vivido durante a cirurgia de Yudhy Lima, seu filho com Wesley Safadão. O adolescente, de 14 anos, precisou retirar um tumor no cérebro no fim de setembro e está se recuperando bem.

"Foi o maior susto da minha vida. Qualquer mãe sente vontade de se colocar no lugar, e, se pudesse, ele jamais passaria por isso", declarou a dançarina em entrevista ao Gshow.

A possibilidade de perder o filho fez Mileide repensar a forma de encarar a vida. Agora, segundo ela, o foco é viver de maneira mais leve e presente. "Minha mentalidade mudou do dia para a noite", contou.

Apesar da pouca idade, Yudhy enfrentou o diagnóstico com maturidade. Mileide contou que o filho foi tratado com muito amor e que ela procurou se manter forte para não abalá-lo. "Chorei no quarto, no banheiro, escondida, mas ele me viu o tempo todo firme e forte ao lado dele. Ele sente essa força não só minha, como de toda a família."

O adolescente está curado do tumor, deve voltar às aulas em breve e continuará fazendo acompanhamentos médicos regulares.