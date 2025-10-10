Lexa posa vestida de noiva: 'Pronta pra casar com o amor da minha vida'
Lexa, 30, posou vestida de noiva horas antes de seu casamento com Ricardo Viana, 32, que acontece hoje.
O que aconteceu
A cantora publicou um carrossel com a peça e celebrou o casamento. "Pronta pra casar com o amor da minha vida."
Lexa e Ricardo Viana se casam hoje em uma festa intimista para 150 pessoas. O evento acontece no Rio de Janeiro.
Eles se conhecem há dois anos. O casal ficou noivo em fevereiro do ano passado, em viagem à Noruega: "A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro", declarou-se Ricardo na época.