Topo

Entretenimento

Lexa posa vestida de noiva: 'Pronta pra casar com o amor da minha vida'

Lexa posa vestida de noiva antes de casamento com Ricardo Viana - Reprodução/Instagram @pabloronierefotografias
Lexa posa vestida de noiva antes de casamento com Ricardo Viana Imagem: Reprodução/Instagram @pabloronierefotografias
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 17h39

Lexa, 30, posou vestida de noiva horas antes de seu casamento com Ricardo Viana, 32, que acontece hoje.

O que aconteceu

A cantora publicou um carrossel com a peça e celebrou o casamento. "Pronta pra casar com o amor da minha vida."

Relacionadas

Isabella Scherer usa bolsa de spaghetti avaliada em R$ 15 mil

Jojo Todynho ironiza ex-marido em comentário: 'Quem sabe não gangrena'

Com assassino à solta, Daniela e Luciano se casam em Vale Tudo; veja fotos

Lexa e Ricardo Viana se casam hoje em uma festa intimista para 150 pessoas. O evento acontece no Rio de Janeiro.

Eles se conhecem há dois anos. O casal ficou noivo em fevereiro do ano passado, em viagem à Noruega: "A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro", declarou-se Ricardo na época.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Yoná pede que produção revise atitude de Martina: 'Isso é agressão'

Lexa e Ricardo Vianna se casam no Rio

Lexa posa vestida de noiva: 'Pronta pra casar com o amor da minha vida'

Com assassino à solta, Daniela e Luciano se casam em Vale Tudo; veja fotos

Jojo Todynho ironiza ex-marido em comentário: 'Quem sabe não gangrena'

Novo álbum de Taylor Swift domina as paradas musicais do Reino Unido e estabelece recordes

Marisa Monte lança música inédita, poucos dias antes de iniciar nova turnê

Isabella Scherer usa bolsa de spaghetti avaliada em R$ 15 mil

2 cenas decisivas antes de César despachar filho para sempre em 'Vale Tudo'

Vale Tudo: Debora Bloch conta bastidores e fala de Odete: 'Empoderamento'

Julia Roberts se emociona com novo filme brasileiro: 'Vai mudar vocês'