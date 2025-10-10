Lexa e Ricardo Vianna se casam no Rio

A cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna se casaram nesta sexta-feira, 10, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro. A artista compartilhou fotos com o vestido de noiva em seu perfil no Instagram, e escreveu: "Pronta para casar com o amor da minha vida." O look é assinado pelo estilista Israel Valentim.

O casal escolheu realizar a união na Casa do Alto, uma mansão no Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira.

Além de familiares dos noivos, amigos como Tati Machado e Bruno Monteiro, Bruna Griphao, Pocah, Marcello Melo Jr., Teo Teló e Gabi Luthai compareceram à cerimônia.

Lexa e Ricardo Vianna estão juntos desde outubro de 2023, e ficaram noivos em fevereiro de 2024, durante uma viagem para a Noruega. Em outubro do mesmo ano, eles anunciaram a gravidez. A primeira filha do casal, Sofia, morreu três dias após o nascimento.