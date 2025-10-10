Julia Roberts se emociona com novo filme brasileiro: 'Vai mudar vocês'

Julia Roberts, 57, uma das maiores estrelas do cinema mundial, surpreendeu o público ao se emocionar com uma produção brasileira.

O que aconteceu

Em uma exibição especial em Los Angeles, a atriz, conhecida por clássicos como "Uma Linda Mulher" (1990) e "Um Lugar Chamado Notting Hill" (1999), se mostrou encantada com o filme "Manas" (2024). A obra conta com Jamilli Correa, 16, Dira Paes, 56, e Rômulo Braga, 48, e tem direção de Marianna Brennand, 45.

Estou tão animada com o que está prestes a acontecer com todos nesta sala. Aconteceu comigo e vai mudar vocês. Este filme é uma afirmação da vida de uma forma tão triste, linda e mágica. Julia Roberts

A atriz não apenas elogiou a obra, mas também foi uma das apoiadoras do projeto, por meio de sua produtora, a Red Om Films. "Manas" é ambientado na Ilha de Marajó, no Pará, e mergulha no drama de Marcielle (Jamilli Correa), de 13 anos, que decide romper com o ciclo de violência que assombra sua família e as mulheres de sua comunidade. A obra combina realismo e lirismo para narrar um despertar — tanto individual quanto coletivo.

Marianna Brennand estreia na direção de longas com a obra. Outro nome de peso em Hollywood, Sean Penn, 65, também se envolveu no projeto como produtor executivo. O ator e diretor ressaltou o impacto cultural e social de "Manas", comparando-o a grandes obras do cinema brasileiro:

Na tradição cumprida pela última vez por 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, o filme 'Manas', de Marianna Brennand, dá continuidade ao legado cinematográfico mais duradouro do Brasil. Filmes de marcante relevância social que nunca caem em polêmica ou sensacionalismo, mas, em vez disso, retratam com tanta confiança a difícil situação e a coragem de seus personagens. 'Manas' é profundamente emocionante, comovente e, Deus nos livre... importante. Senti como se tivesse que me revestir depois de assisti-lo. Sean Penn

*Com informações de reportagem publicada em 14/09/2025