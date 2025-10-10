Topo

Entretenimento

Julia Roberts se emociona com novo filme brasileiro: 'Vai mudar vocês'

Gilbert Carrasquillo/GC Images
Imagem: Gilbert Carrasquillo/GC Images
do UOL

Colaboração para Splash

10/10/2025 15h39

Julia Roberts, 57, uma das maiores estrelas do cinema mundial, surpreendeu o público ao se emocionar com uma produção brasileira.

O que aconteceu

Em uma exibição especial em Los Angeles, a atriz, conhecida por clássicos como "Uma Linda Mulher" (1990) e "Um Lugar Chamado Notting Hill" (1999), se mostrou encantada com o filme "Manas" (2024). A obra conta com Jamilli Correa, 16, Dira Paes, 56, e Rômulo Braga, 48, e tem direção de Marianna Brennand, 45.

Estou tão animada com o que está prestes a acontecer com todos nesta sala. Aconteceu comigo e vai mudar vocês. Este filme é uma afirmação da vida de uma forma tão triste, linda e mágica. Julia Roberts

A atriz não apenas elogiou a obra, mas também foi uma das apoiadoras do projeto, por meio de sua produtora, a Red Om Films. "Manas" é ambientado na Ilha de Marajó, no Pará, e mergulha no drama de Marcielle (Jamilli Correa), de 13 anos, que decide romper com o ciclo de violência que assombra sua família e as mulheres de sua comunidade. A obra combina realismo e lirismo para narrar um despertar — tanto individual quanto coletivo.

Marianna Brennand estreia na direção de longas com a obra. Outro nome de peso em Hollywood, Sean Penn, 65, também se envolveu no projeto como produtor executivo. O ator e diretor ressaltou o impacto cultural e social de "Manas", comparando-o a grandes obras do cinema brasileiro:

Na tradição cumprida pela última vez por 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, o filme 'Manas', de Marianna Brennand, dá continuidade ao legado cinematográfico mais duradouro do Brasil. Filmes de marcante relevância social que nunca caem em polêmica ou sensacionalismo, mas, em vez disso, retratam com tanta confiança a difícil situação e a coragem de seus personagens. 'Manas' é profundamente emocionante, comovente e, Deus nos livre... importante. Senti como se tivesse que me revestir depois de assisti-lo. Sean Penn

*Com informações de reportagem publicada em 14/09/2025

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

2 cenas decisivas antes de César despachar filho para sempre em 'Vale Tudo'

Vale Tudo: Debora Bloch conta bastidores e fala de Odete: 'Empoderamento'

Julia Roberts se emociona com novo filme brasileiro: 'Vai mudar vocês'

Emocionado, príncipe William segura lágrimas ao falar sobre impacto do suicídio

Morre John Lodge, músico da banda de rock Moody Blues, aos 82 anos

Kamila Simioni diz que já transou com Caio Castro e o coloca no 'top 3'

Biancardi é elogiada por Poliana Rocha e Ana Castela após detonar Virginia

'Maior susto da minha vida', diz Mileide Mihaile sobre retirada de tumor do filho

Daniela realiza sonho e Fátima leva 3 punhaladas nas costas em 'Vale Tudo'

Ingrid Guimarães revela que já demitiu equipe inteira por machismo

Entenda por que último 'Velozes e Furiosos' pode não sair do papel