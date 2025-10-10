Jojo Todynho ironiza ex-marido em comentário: 'Quem sabe não gangrena'

Jojo Todynho, 28, mandou uma indireta para seu ex-marido, Lucas Souza, ironizando um antigo comentário que fez sobre sua vida sexual com o ex-Fazenda.

O que aconteceu

A influenciadora publicou três fotos ao lado do namorado, Thiago. Um dos comentários ironizou uma antiga declaração de Jojo sobre Lucas.

No comentário, um seguidor repetiu a declaração de Jojo que deixava Lucas fazendo sexo oral nela "até gangrenar". A influenciadora ironizou. "Quem sabe fazer seu dever não gangrena. O polícia tem a senha."

Jojo deu a declaração em 2024, durante uma live, após Lucas comentar a cantora ter retirado um clipe em apoio a comunidade LGBT+. "Você não é po**a nenhuma, seu lixudo. É por isso que eu te deixava uma hora, até a língua gangrenar, babaca. Não aguentou, né? Porque eu sou pressão, se bota no teu lugar, lixo. Tá? Que você não se cresce não", comentou Jojo na época.

Prints de uma suposta resposta de Lucas ao comentário recente foram publicados na internet, mas o comentário não aparece na página de Jojo. Nele, Lucas rebatia a ex-esposa. "Ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200kg, o que pra mim nunca foi problema. E não é só a minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram 4 anos."