Topo

Entretenimento

Isabella Scherer usa bolsa de spaghetti avaliada em R$ 15 mil

Isabella Scherer com bolsa de macarrão - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 15h51

Isabella Scherer, 29, chamou a atenção durante sua passagem por Paris para acompanhar a fashion week.

O que aconteceu

A chef de cozinha apostou em bolsa em forma de espaguete. A peça divertida apareceu originalmente na passarela da Moschino durante o desfile de outono/inverno em Milão. Sob a direção criativa do estilista argentino Adrian Appiolaza, a grife apresentou acessórios com designs criativos e fora do comum, como brincos, sapatos e bolsas inspirados em objetos e comidas do cotidiano.

A clutch de espaguete é feita com estampa fotográfica e fios aplicados manualmente, imitando o famoso prato italiano. "Tomates e folhas de manjericão foram adicionados com cuidado para dar o toque final", descreve a marca.

O acessório está à venda no site oficial da Moschino por 2.500 euros. Este valor equivale a aproximadamente R$ 15.600 na cotação atual.

Isabella Scherer usa bolsa de macarrão em Paris - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

