Ingrid Guimarães revela que já demitiu equipe inteira por machismo

10/10/2025

A atriz Ingrid Guimarães desabafou sobre um episódio de misoginia que ocorreu recentemente em um set de filmagens, e que, por isso, precisou demitir a equipe. "A minha vida é enfrentar macho no cinema brasileiro", relatou durante sua ida ao podcast Pé no Sofá, publicado nessa quinta-feira, 9.

"Vivi há pouco tempo uma situação de misoginia no set. [Mesmo] com mulheres no comando [...] Na última [situação], a gente demitiu todo mundo. Porque se você deixa passar, se você ficar com medo, a pessoa repete."

"Todas as mulheres com as quais trabalhei eu vi sofrendo algum tipo de misoginia. Todas, sem exceção", comentou a atriz.

"E a misoginia no set é uma misoginia que eu demoro para perceber. Eu tenho feito filmes com mulheres, meus últimos quatro filmes foram dirigidos por mulheres. Tenho optado, preferido."

Ela falou mais sobre como muitos enxergam os filmes em que atua: "Não vou entrar em detalhes, mas claramente eram homens que primeiro não gostavam do gênero [do filme]. Porque a comédia tem isso, é [um gênero] um pouco desprezado. Tem gente que está ali na equipe porque está trabalhando só. É uma coisa que já me chateia profundamente."

"A segunda coisa é [ter] mulheres em papéis de comando. Hoje em dia eu sou produtora dos meus filmes, eu sou coprodutora, então existe uma coisa de que você manda de uma certa maneira", confessou também.

