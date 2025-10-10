Gracyanne mostra recuperação pós-cirurgia: 'Zero preocupada com estética'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Gracyanne Barbosa, 42, mostrou como está sua recuperação após fazer uma cirurgia no joelho.

O que aconteceu

A influenciadora mostrou sua perna enfaixada. "Nesse momento, zero preocupada com estética e peso. Quero me recuperar, estar saudável, ter autonomia", escreveu na legenda.

Não dá pra gente ficar louco com esse negócio de balança. Mas eu desinchei mais, os ossinhos já estão aparecendo. A perna tá meio inchada e sinto que tô inchada no quadril.

Gracyanne Barbosa

Gracyanne mostrou estar com 91 kg. "10kg a menos do pós cirúrgico e 10kh a mais de antes da lesão."

Gracyanne rompeu o tendão em sua apresentação de lambada na Dança dos Famosos. Ela passou por uma cirurgia no joelho e deixou a competição.