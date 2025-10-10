George Clooney usa sua experiência pessoal para interpretar astro de cinema em "Jay Kelly"

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - George Clooney, duas vezes ganhador do Oscar, inspirou-se em sua própria vida para interpretar uma lenda de Hollywood em seu novo filme "Jay Kelly".

A comédia-dramática é estrelada por Clooney como a superestrela global Jay Kelly, que está envelhecendo, e combina humor com reflexão sobre o custo da celebridade e da fama.

"Certamente há elementos sobre a experiência que tive, mas não muitos arrependimentos, o que eu acho que é 'graças a Deus'", disse Clooney, de 64 anos, ao participar da estreia do filme no Festival de Cinema de Londres nesta sexta-feira.

"É pessoal, mas não sou tão infeliz quanto aquele cara. Tenho uma família que amo e filhos que acho que ainda me amam. Eles têm oito anos, há tempo para fazer besteira. E tenho amigos que não são pagos."

Dirigido por Noah Baumbach, que co-escreveu o roteiro com a atriz Emily Mortimer, "Jay Kelly" mostra o personagem principal refletindo sobre seu passado e presente enquanto viaja para a Europa com sua grande comitiva.

O grupo, que inclui sua publicitária Liz, interpretada por Laura Dern, e a cabeleireira e maquiadora Candy (Mortimer), se desintegra lentamente durante a viagem. Mas o fiel empresário de Kelly, Ron, interpretado por Adam Sandler, permanece ao seu lado e faz um balanço de sua própria vida.

"Você vê alguém que, quando faz um filme, passa muito tempo longe de sua família. Eu sempre tentei trazer a família para perto o máximo possível", disse Sandler. "E, como qualquer pessoa que trabalha para ganhar a vida, você está longe de algumas coisas que gostaria de não estar perdendo. Trata-se de lidar com essa dor e descobrir o melhor equilíbrio."

Baumbach, cujos filmes anteriores incluem "História de um Casamento" e "Ruído Branco" e que co-escreveu o filme de sucesso "Barbie" com sua esposa Greta Gerwig, disse que se propôs a fazer um filme sobre um ator em crise.

"Acho que foi uma maneira de contar uma história sobre todos nós de alguma forma", disse Baumbach. "Um ator era uma espécie de substituto para todos nós que estamos tentando descobrir a lacuna entre a forma como nos apresentamos ao mundo e quem realmente somos e, à medida que envelhecemos, também como lidamos com isso."

"Jay Kelly", que conta com um elenco de apoio estrelado, incluindo Billy Crudup, Riley Keough, Louis Partridge, Isla Fisher, Jim Broadbent e Gerwig, terá um lançamento limitado nos cinemas em novembro e começará a ser transmitido na Netflix em 5 de dezembro.