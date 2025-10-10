O que se sabe sobre o casamento de Franciny Ehlke com empresário bilionário

A influenciadora Franciny Ehlke, 26, se casa amanhã com o empresário bilionário Tony Maleh, 36.

O que sabemos

A celebração vai acontecer na Costa Amalfitana, na Itália. A festa já começa hoje, com um "welcome dinner" (jantar de boas-vindas) para os convidados.

O local escolhido para o evento foi a Villa Cimbrone, em Ravello. "Nem acredito que vou casar nesse lugar, gente. Tá sendo a realização de um sonho", escreveu Franciny nos Stories.

O custo de um casamento na Villa Cimbone pode variar de € 80.000 a € 200.000. Na conversão para o real, esse valor é de R$ 500 mil a R$ 1,2 milhão.

O preço é estimado devido às custas com hospedagens do hotel da Villa e do buffet para os convidados. O preço do buffet por pessoa é de € 310 (R$ 1.930,00).

Villa Cimbrone, onde Franciny Ehlke vai se casar com Tony Maleh Imagem: Reprodução

Entre os brindes, os convidados vão ganhar um gloss feito pela noiva. Franciny é dona da própria linha de maquiagem.

A ostentação começou já no pedido de noivado: o anel de noivado da noiva custa R$ 5,1 milhões. Tony escolheu uma joia de ouro branco 9 quilates, com um diamante de 0,3 quilates e mais 35 pedras de brilhante encrostadas no aro do anel.

Franciny Ehlke ganha anel de noivado de Tony Maleh Imagem: Glamira

Franciny e Tony estão juntos há menos de um ano. O empresário pediu a influenciadora em casamento em fevereiro, após um mês de namoro "oficial". Os dois, que começaram a se relacionar em novembro de 2024, se conheceram em junho do ano passado, quando os assessores de Fran apresentaram Tony a ela como um possível investidor de suas empresas.