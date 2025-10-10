Topo

Entretenimento

O que se sabe sobre o casamento de Franciny Ehlke com empresário bilionário

Franciny Ehlke aceitou pedido de noivado do bilionário Tony Maleh - Reprodução
Franciny Ehlke aceitou pedido de noivado do bilionário Tony Maleh Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, em São Paulo

10/10/2025 08h55

A influenciadora Franciny Ehlke, 26, se casa amanhã com o empresário bilionário Tony Maleh, 36.

O que sabemos

A celebração vai acontecer na Costa Amalfitana, na Itália. A festa já começa hoje, com um "welcome dinner" (jantar de boas-vindas) para os convidados.

O local escolhido para o evento foi a Villa Cimbrone, em Ravello. "Nem acredito que vou casar nesse lugar, gente. Tá sendo a realização de um sonho", escreveu Franciny nos Stories.

O custo de um casamento na Villa Cimbone pode variar de 80.000 a 200.000. Na conversão para o real, esse valor é de R$ 500 mil a R$ 1,2 milhão.

O preço é estimado devido às custas com hospedagens do hotel da Villa e do buffet para os convidados. O preço do buffet por pessoa é de 310 (R$ 1.930,00).

1 - Reprodução - Reprodução
Villa Cimbrone, onde Franciny Ehlke vai se casar com Tony Maleh
Imagem: Reprodução
1 - Reprodução - Reprodução
Villa Cimbrone, onde Franciny Ehlke vai se casar com Tony Maleh
Imagem: Reprodução
1 - Reprodução - Reprodução
Villa Cimbrone, onde Franciny Ehlke vai se casar com Tony Maleh
Imagem: Reprodução

Entre os brindes, os convidados vão ganhar um gloss feito pela noiva. Franciny é dona da própria linha de maquiagem.

A ostentação começou já no pedido de noivado: o anel de noivado da noiva custa R$ 5,1 milhões. Tony escolheu uma joia de ouro branco 9 quilates, com um diamante de 0,3 quilates e mais 35 pedras de brilhante encrostadas no aro do anel.

1 - Glamira - Glamira
Franciny Ehlke ganha anel de noivado de Tony Maleh
Imagem: Glamira

Franciny e Tony estão juntos há menos de um ano. O empresário pediu a influenciadora em casamento em fevereiro, após um mês de namoro "oficial". Os dois, que começaram a se relacionar em novembro de 2024, se conheceram em junho do ano passado, quando os assessores de Fran apresentaram Tony a ela como um possível investidor de suas empresas.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

No Brasil, Tainá Castro posa de biquíni em dia chuvoso: 'Tentar aproveitar'

Por que Bella Longuinho fez a cirurgia de redesignação sexual na Tailândia?

Thais Carla sobre transição de carreira e vida pós-bariátrica: 'Assustador'

Morre 'He-man Indiano', ator e primeiro fisiculturista vegetariano do mundo

'Dona de Mim' hoje (10): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Modelo manda recado para Vini Jr e Virginia: 'Indireta e alerta'

O que se sabe sobre o casamento de Franciny Ehlke com empresário bilionário

Triângulo amoroso vira caso de polícia e termina em briga ao vivo na Record

'Êta Mundo Melhor!' hoje (10): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

'A Fazenda': Quem foi eliminado do reality rural? Guilherme Boury sai na terceira Roça

Maiara faz vídeo de biquíni após revelar que tomava banho de luz apagada