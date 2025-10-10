Fazenda: Dudu Camargo exalta Silvio Santos: 'Enquanto viver, vou honrá-lo'
Em conversa com Walério no quarto da sede de A Fazenda 2025 (Record), Dudu Camargo se emocionou ao falar de Silvio Santos.
O que aconteceu
Dudu contou sobre sua relação com Silvio. "Eu tive um homem que me defendeu muito, e defendeu o que era certo. O Silvio foi um leão."
E eu fiz por merecer gerando bons resultados. Enquanto eu viver vou honrá-lo.
Dudu Camargo
Walério contou que teve uma relação parecida com Elke Maravilha, com quem trabalhou. "É isso, a Elke [Maravilha] foi essa mulher para mim, ela me deu todo empoderamento. Você sabe, você é e será sempre."
Emocionados, os dois se abraçaram após a conversa.
