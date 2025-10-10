Falha gritante expõe único assassino possível entre suspeitos em Vale Tudo
Um detalhe na noite da morte de Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" pode expor mais uma falha na trama: a pessoa que tinha acesso ao quarto da empresária. Entenda o furo a seguir.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que aconteceu
Só César (Cauã Reymond) tinha o cartão-chave do quarto. Nas imagens mostradas ao delegado, o inspetor organiza a sequência das gravações do hotel em ordem cronológica. Os flashbacks evidenciaram: César é o único personagem que entra no quarto usando o cartão.
Antes dele, o último a aparecer é Marco Aurélio (Alexandre Nero), que não tinha acesso direto. Isso significa que alguém precisou abrir a porta para ele -provavelmente a própria Odete, viva naquele momento. Apesar disso, o executivo disse à polícia que Odete já estava morta quando entrou no quarto.
Depois da visita de Marco Aurélio, só César aparece entrando novamente, trancando o quarto e desaparecendo da cena. O estado do local encontrado pela polícia, com a porta fechada e sem sinais de arrombamento, reforça a hipótese de que ele trancou tudo ao sair.
Outro indício veio logo após a morte da empresária. "A gente precisa se livrar desse flagrante", diz César a Olavo (Ricardo Teodoro), fazendo referência à arma do crime, o que indica ainda mais a culpa no cartório.
Comemoração da morte?
Há ainda mais uma pista: Odete estava comemorando algo com alguém quando foi morta. No espaço onde Odete cai morta é possível ver, ao lado, um balde e uma taça de champanhe em uma mesa de canto.
Horas antes da morte, Odete e César apareceram nesse mesmo local, mas a bebida não estava ali. Pode ser um indício de que a ricaça estava celebrando algo com alguém, talvez com o próprio assassino - e César é o personagem que seria mais indicado para um momento como esse.
Assim, entre os cinco suspeitos "oficiais", César é o único coerentemente culpado. Há diversas evidências apontando para César, fazendo com que o enredo precise ser sustentado com alguma outra estratégia interna, talvez revelando que a ordem dos acontecimentos, na verdade, é diferente.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.