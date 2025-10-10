Topo

Fã puxa Billie Eilish e cantora cai em grade de proteção durante show

10/10/2025

Billie Eilish passou por um susto durante seu show em Miami, nos Estados Unidos, na noite desta quinta-feira, 9, após ter o braço puxado com violência por um espectador. O momento, registrado em vídeos que circulam nas redes sociais, gerou revolta entre os fãs da cantora.

A artista interagia com o público quando foi puxada com força, o que a fez cair sobre a grade de proteção. Ela se levantou rapidamente enquanto os seguranças tentavam conter o homem. As imagens mostram ainda a reação de alguns fãs presentes no local, que chegaram a agredi-lo logo em seguida. Até o momento, não há informações sobre se o homem foi ferido ou retirado do show.

Apesar do ocorrido, Billie continuou a apresentação normalmente. Até o momento, não se pronunciou sobre o ocorrido em suas redes sociais. Este não é o primeiro episódio de problemas com fãs em shows da cantora. Em dezembro do ano passado, ela foi atingida por um objeto lançado ao palco.

