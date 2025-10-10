'Êta Mundo Melhor!' hoje (10): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Topo

Anabela e Ernesto em Êta Mundo Melhor - Reprodução/Globo
Anabela e Ernesto em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (10) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Sandra e Zulma se enfrentam. Ernesto termina o relacionamento com Tamires. Túlio constata que Estela fugiu. Ernesto manipula Mirtes. Inês provoca Ernesto. Asdrúbal revela sua identidade à família de Cunegundes. Maria Divina tem sua esmeralda roubada. Anabela pensa ter ouvido Estela. Estela retorna à casa de Túlio e confessa estar com medo. Dita diz a Candinho que deseja ser apenas sua amiga. Tobias tenta se reaproximar de Lauro. Sônia beija Quincas. Picolé e Zé dos Porcos sofrem por Maria Pureza e Maria Divina. Candinho vê Sandra.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

