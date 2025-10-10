Emocionado, príncipe William segura lágrimas ao falar sobre impacto do suicídio

LONDRES (Reuters) - O príncipe William conteve as lágrimas, ao conversar sobre o impacto devastador do suicídio com uma mulher cujo marido tirou a própria vida, em um curta-metragem divulgado pelo gabinete da realeza britânica nesta sexta-feira para marcar o Dia Mundial da Saúde Mental.

No filme, o herdeiro do trono conversa com Rhian Mannings, cujo marido, Paul, tirou a própria vida cinco dias após a morte repentina de seu filho George, vítima de uma doença em 2012, em sua casa em Cardiff. Eles discutem a necessidade de um suporte para as pessoas enlutadas ou afetadas pelo suicídio.

William fica claramente emocionado após perguntar a Mannings, que fundou a instituição de caridade 2wish para ajudar aqueles que sofreram a morte inesperada de uma criança ou de um jovem adulto, o que ela teria dito ao marido.

"Eu gostaria de sentá-lo assim e dizer: 'Por que você não me procurou? Porque ele perdeu toda a alegria, e nós teríamos ficado bem. E acho que isso é o mais difícil, nós teríamos ficado bem", disse ela ao príncipe, que então tentou conter as lágrimas.

"Você está bem?", Mannings pergunta.

"Sinto muito", responde William. "É que é difícil fazer essas perguntas que eu..."

"Não, está tudo bem. É que você tem filhos... É difícil... E você mesmo já passou por uma perda."

No ano passado, William estava entre os enlutados no funeral de Thomas Kingston, genro do príncipe Michael de Kent, primo da falecida rainha Elizabeth, que morreu por suicídio após sofrer efeitos adversos de medicamentos.

O filme foi lançado para coincidir com o lançamento da Rede Nacional de Prevenção ao Suicídio pela Royal Foundation, organização beneficente de William e sua esposa Kate, que vai se concentrar na compreensão das causas do suicídio e no fornecimento de apoio acessível.

Todos os anos, no Reino Unido, mais de 7.000 mortes são causadas por suicídio, informou o gabinete de William.

(Reportagem de Michael Holden)