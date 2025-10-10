Senhorinha do elevador? Pista supõe Odete morta por avó de Ana em Vale Tudo

Uma cena que poderia ser trivial repercutiu com força no capítulo em que Odete morreu em "Vale Tudo". Nela, Olavo encontrava uma enigmática "senhorinha" no elevador do prédio ao lado do Copacabana Palace. A partir daí, nasceu a teoria de que essa idosa poderia ser uma das suspeitas. Entenda.

Quem seria essa senhora?

No capítulo da segunda-feira (6), Olavo (Ricardo Teodoro) ficou encarregado de atirar em Odete (Debora Bloch). Ele se revelou sniper, para a surpresa dos telespectadores, e encomendou uma arma para matar a empresária - que estaria na piscina - a partir de um prédio ao lado do hotel.

Olavo não conseguiu finalizar o serviço e, ao se explicar para César (Cauã Reymond), disse que ficou preso no elevador com uma mulher bem idosa. Ele estava a caminho do quarto alugado para cometer o crime e acabou passando por esse momento inusitado ao lado da figura misteriosa.

Eu fiquei no elevador com uma mulher de 120 anos, está maluco? Sou claustrofóbico, estou tremendo até agora. Não reclama comigo, não. Reclama com o elevador Olavo, no capítulo de ontem

Rapidamente, a teoria de que essa idosa pudesse ser Nise (Teca Pereira) pipocou na web. "Nise não morreu, e voltará para matar Odete pela vingança da morte da neta", disparou o usuário @geovanemattos no X.

A cuidadora de Leonardo (Guilherme Magon) e avó de Ana Clara (Samantha Jones) foi dada como morta. Contudo, sua morte e nem seu corpo foram mostrados na trama.

Com isso, a especulação de que ela possa estar viva e se vingou de Odete começa a ganhar força. A idosa teve seu marido morto no acidente que vitimou Leonardo e ainda viu sua neta morrer assassinada pela empresária. Além disso, passou anos cuidando de Leonardo em silêncio, sob ameaças, apesar do dinheiro recebido.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.