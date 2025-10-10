Topo

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (10): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Barbara (Giovana Cordeiro) e Marlon (Humberto Morais) em "Dona de Mim" - Manoella Mello/Globo
Barbara (Giovana Cordeiro) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (10) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Tânia sofre ao perceber que Jaques e Filipa estão juntos, e Ricardo se incomoda. Jaques diz a Danilo que deseja tê-lo como informante na Boaz. Leo conversa com Marlon sobre o fim de seu noivado com Kami. Tânia algema Ricardo, que se desespera. Filipa hesita em relação a Jaques. Chega o dia das lutas de kickboxing, e Heidegger diz a Bárbara que está de olho em Lucas. Ryan visita Kami, e Leo acha graça. Ricardo tenta se desvencilhar das algemas, e Tânia o atinge, fazendo o advogado desfalecer. Marlon vence sua luta, e Bárbara o abraça, sendo observada por Kami e Leo.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

No Brasil, Tainá Castro posa de biquíni em dia chuvoso: 'Tentar aproveitar'

Por que Bella Longuinho fez a cirurgia de redesignação sexual na Tailândia?

Thais Carla sobre transição de carreira e vida pós-bariátrica: 'Assustador'

Morre 'He-man Indiano', ator e primeiro fisiculturista vegetariano do mundo

'Dona de Mim' hoje (10): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Modelo manda recado para Vini Jr e Virginia: 'Indireta e alerta'

O que se sabe sobre o casamento de Franciny Ehlke com empresário bilionário

Triângulo amoroso vira caso de polícia e termina em briga ao vivo na Record

'Êta Mundo Melhor!' hoje (10): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

'A Fazenda': Quem foi eliminado do reality rural? Guilherme Boury sai na terceira Roça

Maiara faz vídeo de biquíni após revelar que tomava banho de luz apagada