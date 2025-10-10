Vale Tudo: Debora Bloch conta bastidores e fala de Odete: 'Empoderamento'

Convidada de hoje do "Conversa com Bial" (Globo), Deborah Bloch conversou sobre os bastidores de "Vale Tudo" (Globo) e sua personagem, Odete Roitman.

O que aconteceu

Debora comenta as novas camadas que Odete ganhou no remake da novela clássica. "Acho que a Manuela trouxe um empoderamento para a mulher de 60 anos que é muito interessante [...], e isso muda completamente a ideia do envelhecer.".

A atriz também conta como foi descobrir que Leonardo, filho de Odete, estaria vivo - uma mudança com relação à versão original. "Foi um segredo [...]. Um dia eu estava no estúdio, e o Paulo Silvestrini e a Luciana, nossa produtora, vieram falar comigo. Pensei 'meu Deus, o que aconteceu?'."

Entramos no camarim, fecharam as portas, ninguém podia ouvir, e eles me contaram essa novidade para o personagem do Leonardo. Só eu ia receber o texto. Nem alguns diretores tinham recebido, nem o elenco.

Debora Bloch

A atriz reflete também sobre o desafio de dar vida a uma personagem icônica. "Acho interessante isso, esse personagem numa hora madura da minha vida. Não só como atriz, de ter experimentado muita coisa, de estar mais treinada, como na vida também. Hoje sei que, se você pega uma personagem dessas, é dedicação total."

