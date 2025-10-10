Topo

Daniela realiza sonho e Fátima leva 3 punhaladas nas costas em 'Vale Tudo'

As atrizes Debora Bloch e Jessica Marques; Maria de Fátima (Bella Campos) em "Vale Tudo" - Reprodução/Instagram e Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/10/2025 14h36

Daniela (Jessica Marques) ganha destaque no capítulo de hoje (10) em "Vale Tudo". Maria de Fátima (Bella Campos) também terá ênfase, mas em cenas que mostram sua derrocada.

O que vai acontecer

Daniela é contratada pela Paladar como advogada. Essa é mais uma conquista da filha de Consuêlo (Belize Pombal), que acaba de se formar em direito e de se casar com Luciano (Licínio Januário).

Já Maria de Fátima, é ameaçada de despejo do apart hotel onde vive. Quem bancava a moradia da influencer era Odete Roitman, que era chantageada pela jovem.

Além disso, a filha de Raquel (Taís Araújo) é cancelada nas redes sociais. Agora uma das suspeitas de matar Odete, ela sentirá um baque na vida pública, perdendo seguidores e tendo que pensar em outras formas de sustento.

Para piorar a situação de Fátima, César a despreza e não a ajuda financeiramente. Nesse mesmo capítulo, Raquel, que não a empregará na Paladar, aconselha a filha a arrumar um trabalho em outro lugar.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

